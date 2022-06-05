Рынок земли в Украине: названы области с самой высокой ценой — Finance.ua

Рынок земли в Украине: названы области с самой высокой ценой
Рынок земли в Украине стартовал 1 июля 2021 года. За это время в системе «Prozorro.Продажи» объявлено 5149 аукционов по аренде и продаже земли, они охватывают площадь 27,4 тыс. га.
Общая стоимость всех лотов — 1 млрд 481 млн грн — в службе «Prozorro. Продажи». Так, аукционы по аренде земли в системе сегодня объявлены на 120 млн грн. Таких лотов за все время выставлено 3289, они охватывают площадь 23878 га.
В Топ-5 регионов, где лоты по продаже земли оцениваются дороже — Львовщина, Киевщина, Закарпатье, Одесщина и Волынь.
С начала войны в системе объявлено 166 новых земельных аукционов, из них 69 по аренде, 77 — по продажам и 20 — по продажам с преимущественным правом.
Справка Finance.ua:
24 марта Верховная Рада Украины разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель — операции с ними должны производиться и дальше в Prozorro;
эти изменения не влияют на частных лиц — они по-прежнему могут объявлять в системе «Prozorro.Продажи» торги по продаже и аренде с/х земли.