россия оккупировала четверть украинской сельхозземли — Finance.ua

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россия оккупировала четверть украинской сельхозземли

Казна и Политика
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Лето и созревший урожай принесли новую угрозу аграриям. Стерня и созревшие зерновые легко вспыхивают от артобстрелов.
Об этом пишет Forbes.
Официальной оценки сожженных полей и ущерба от пожаров в масштабах Украины нет. По данным оперативного штаба по фиксации экологических преступлений России при Госэкоинспекции, с начала войны зафиксировано 3000 пожаров на площади свыше 1,5 млн га, из них более трети, или 690 000 га — это сельхозземля, еще 270 000 га — лесные угодья.
Около 22% всей украинской сельхозземли сейчас оккупированы россиянами, свидетельствуют спутниковые данные NASA Harvest. В июле линия фронта тянется более чем на 1000 км. Оккупационные войска обстреливают поля в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях.
«Пожары приведут к катастрофическим последствиям прежде всего потому, что аграрии, которые потеряют урожай, не смогут получить деньги и провести следующие посевные», — отмечают в пресс-службе УЗА.
В Ассоциации прогнозируют, что по итогам 2022 года аграрии соберут около 70 млн т зерновых и масличных культур. В прогноз заложен риск того, что часть урожая не будет собрана или будет уничтожена. Для сравнения: в 2021 году аграрии собрали 106 млн т зерновых и масличных — это был самый большой показатель за всю историю независимой Украины.
Сгоревшие поля могут быть засеяны уже в следующем сезоне, утверждают в пресс-службе Украинской зерновой ассоциации (УЗА). Экологической катастрофы еще нет, но россия уже нанесла значительный ущерб украинской экосистеме.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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