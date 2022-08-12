В Украине запустили Государственный аграрный реестр для помощи фермерам — Finance.ua

В Украине запустили Государственный аграрный реестр для помощи фермерам Сегодня 17:49 — Аграрный рынок

В Украине запустили Государственный аграрный реестр для помощи фермерам

В Украине заработала онлайн-платформа Государственный аграрный реестр (ГАР) для аграриев. В ближайшее время там появятся первые программы помощи мелким фермерам, которые выращивают сельскохозяйственные культуры или держат коров, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

ГАР — это единственный цифровой хаб для украинских агропроизводителей, отмечают в министерстве. Платформа работает подобно реестрам сельхозпроизводителей, существующим в странах-членах ЕС.

В скором времени в ГАР появятся первые программы поддержки благодаря финансовой помощи ЕС, отметил министр агрополитики Николай Сольский. Он призвал международных партнеров присоединяться к платформе, чтобы поддержать агропроизводителей Украины.

Запуск реестра — важный шаг на пути подготовки Украины к членству в ЕС, считает руководитель отдела сотрудничества Представительства ЕС в Украине Фредерик Куне. Также, по его словам, ГАР предоставляет мощный аналитический инструмент для анализа фактического состояния производства и статуса производителей.

Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также займов и технической помощи от ЕС и других международных доноров. поддержки и подать заявку на них онлайн. В ходе регистрации фермер также сможет проверить в личном электронном кабинете данные о своей деятельности, земельных участках, животных и т.д.

Зарегистрироваться в ГАР могут производители агропродукции независимо от размера, организационно-правовой формы или направлений деятельности, для этого требуется только электронная подпись.

Справка Finance.ua:

Государственный аграрный реестр — это автоматизированная электронная система, созданная Минагрополитики при технической помощи Европейского Союза для эффективного и прозрачного распределения и администрирования всех видов поддержки для украинских аграриев, предоставляемых в рамках государственных программ, в виде грантов от международных партнеров, а также любых других видов технической помощи;

В последние три года Европейский Союз поддерживал внедрение Государственного аграрного реестра в Украине. Благодаря технической и финансовой помощи ЕС правительство разработало соответствующее программное обеспечение и провело два пилотных внедрения перед общенациональным запуском в августе 2022 года.



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