Рынок труда в IT восстановился на 57%: для кого больше всего работы в отрасли (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда в IT восстановился на 57%: для кого больше всего работы в отрасли (инфографика) Сегодня 11:02 — Личные финансы

Рынок труда в IT восстановился на 57%: для кого больше всего работы в отрасли (инфографика)

До полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Впоследствии желание перейти в айти только усиливалось. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обрушился в 7 раз — с 9 887 до 1 363 вакансий.

Об этом сообщает Work.ua.

«Сегодня рынок труда в категории „ІТ, компьютеры, интернет“ восстановился на 57%. В частности, в июне 2023 года было зафиксировано 5 600 вакансий. Для сравнения, восстановление рынка труда в целом по Украине уже достигло 90%», — сказано в сообщении.

Инфографика: Work.ua

Количество вакансий

Больше всего предложений работы в категории находится в Киевской (1731 вакансия), Львовской (387), Днепропетровской (353), Одесской (257), Харьковской области (100).

При этом последняя показывает едва ли не самую низкую в Украине долю восстановления рынка труда. До полномасштабного вторжения Харьковщина была одной из ячеек IT-кластера, чем объясняется достаточно большое количество вакансий сегодня.

Инфографика: Work.ua

А вот наибольшая доля восстановления до уровня февраля 2022 в Закарпатской (127%, 42 вакансии), Хмельницкой (111%, 93 вакансии), Черновицкой области (107%, 58 вакансий).

При этом на рост влияет перемещение компаний из прифронтовых регионов, где и наблюдаем наименьшее восстановление. В частности, по данным Ассоциации IT Ukraine, 45% украинских ІТ-компаний осуществили полную или частичную релокацию. Важно, что среди компаний, проводивших релокацию, преобладает перемещение в пределах Украины.

Айтишников ищут не только ІТ-компании

Эти специалисты нужны везде: и в банках, и в транспортных предприятиях, и в сфере торговли.

Инфографика: Work.ua

Чаще всего вакансии в категории «ІТ, компьютеры, интернет» размещают компании из следующих отраслей: «ІТ» (31%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Розничная торговля» (11%), «Оптовая торговля, дистрибуция, экспорт, импорт» (6%), «Образование, наука» (4%).

Примечательно, если сравнивать с февралем 2022 года, в июне 2023 года доля вакансий от отрасли «ІТ» снизилась с 44% до 31%. Вместе с тем выросли доли вакансий от отраслей «Маркетинг, реклама, PR» (с 10% до 13%), «Розничная торговля» (с 8% до 11%), «Оптовая торговля, дистрибуция, экспорт, импорт» (с 5% до 6%), «Образование, наука» (с 3% до 4%).

Следовательно, только треть вакансий для айтишников размещена ІТ-компаниями.

Наибольшее количество вакансий в июне 2023 года работодатели разместили по следующим должностям:

системный администратор — 361 вакансия;

интернет-маркетолог — 326;

специалист технической поддержки — 321;

менеджер проектов — 239;

программист PHP — 138;

бизнес-аналитик — 127;

UI/UX дизайнер — 99;

Full Stack программист — 68;

тестировщик — 63;

Front-end программист — 59.

Но если сравнивать с положением вещей в феврале 2022 года, то эти цифры кажутся достаточно сдержанными. Например, восстановление по должности Front-end программист составляет всего 17% (59 вакансий в июне 2023 года против 349 в феврале 2022 года), тестировщик — 20% (63 и 318 вакансий соответственно).

Инфографика: Work.ua

Работа в IT привлекает кандидатов возможностью работать удаленно. В частности, в 36% вакансий кандидатам предлагается работать дистанционно. Для сравнения, в категории «Маркетинг, реклама, PR» доля дистанционной работы составляет 27%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.