"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов — Finance.ua

Крупнейший украинский интернет-магазин «Розетка» приостановила выдачу заказов. О том, когда будет возобновлена работа точек выдачи, не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от магазина.
«Мы временно приостанавливаем работу точек выдачи», — говорится в сообщении.
Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин сегодня утром заявил, что интернет-магазин работает и делает все, чтобы продолжать работу. «На сегодняшний день мы не все и везде сможем доставить, но будем бороться за это», — написал он.