"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов — Finance.ua

"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов

Сегодня 18:11 — Личные финансы

"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов

Крупнейший украинский интернет-магазин «Розетка» приостановила выдачу заказов. О том, когда будет возобновлена работа точек выдачи, не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от магазина.

«Мы временно приостанавливаем работу точек выдачи», — говорится в сообщении.

Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин сегодня утром заявил, что интернет-магазин работает и делает все, чтобы продолжать работу. «На сегодняшний день мы не все и везде сможем доставить, но будем бороться за это», — написал он.

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