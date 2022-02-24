"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов — Finance.ua

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"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов

Сегодня 18:11Личные финансы
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"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов
Крупнейший украинский интернет-магазин «Розетка» приостановила выдачу заказов. О том, когда будет возобновлена работа точек выдачи, не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от магазина.
«Мы временно приостанавливаем работу точек выдачи», — говорится в сообщении.
Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин сегодня утром заявил, что интернет-магазин работает и делает все, чтобы продолжать работу. «На сегодняшний день мы не все и везде сможем доставить, но будем бороться за это», — написал он.
По материалам: РБК-Україна
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