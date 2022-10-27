Рост ВВП меньше 10%, курс максимум 50 грн/$ и риски «банкопада» — прогноз Concord Capital на 2023 год Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Рост ВВП меньше 10%, курс максимум 50 грн/$ и риски «банкопада» — прогноз Concord Capital на 2023 год

Основатель и владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа в интервью Forbes рассказал о макроэкономических параметрах, которые компания закладывает на следующий год.

Он не ожидает существенной девальвации и соглашается с оценками, что восстановление экономики после потери трети ВВП из-за войны пока будет медленным.

Мазепа отметил, что в случае, когда ситуация с попытками рф разрушить украинскую энергосистему стабилизируется на нынешнем уровне, экономика способна справиться с этим вызовом. Один из факторов — вследствие разрушения промышленных объектов, боевых действий и эмиграции часть потребителей электроэнергии выпала.

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По оценке Мазепы, «разумный» рост экономики в 2023 году составит 5–10%. «Я удивлюсь, если это будет 10%», — отметил он. По словам инвестбанкира, эти ожидания основываются на предположении, что интенсивность войны будет снижаться, западная помощь продолжится в не меньшем объеме, чем сейчас, а вынужденные переселенцы начнут возвращаться.

Курс гривны в следующем году, вероятно, не превысит 50 грн/$. НБУ при этом способен удерживать текущий официальный курс 36,6 грн/$ по меньшей мере до середины следующего года или даже до конца войны, предполагает Мазепа.

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«Курс нужно корректировать и возвращать поближе к рыночному. Фиксация была правильной в первые недели войны. А далее — благодаря курсовой разнице наши импортеры заработали рекордную прибыль. В то время как экспортеры сидят в растяжке, потому что покупают импортные товары из расчета рыночного курса 40 грн/$, а продавать выручку вынуждены по 36,6 грн/$, что стимулирует их придерживать деньги. Это главная причина дисбаланса на валютном рынке, который „съедает“ резервы НБУ», — считает Мазепа.

Риск в следующем году — вероятность нового «банкопада», говорит инвестбанкир.

«Сегодня 80–90% кредитного портфеля больны. Необходимо, чтобы кредиторы и заемщики договорились о реструктуризации, списании части долга и выводе остатка в здоровый кредит. Если ничего не изменится, уже весной может повториться ситуация 2015-2016 годов, когда банки «посыпались», — отметил Мазепа.

По его словам, высокая учетная ставка НБУ в 25% существенно ухудшает перспективы бизнеса.

«Банк, до войны кредитовавший под 11–12%, не будет лонгировать сейчас кредиты по такой ставке, ведь он может получить 23% на депсертификатах НБУ без какого-либо риска. Так что новые ставки по кредитам будут не менее 30%. Это смертельно для многих заемщиков. Из двух бед — высокой инфляции или проблем для экономики — Нацбанк выбрал обе», — сказал Мазепа.

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