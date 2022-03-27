россию исключили из международного объединения Leaseurope — Finance.ua

россию исключили из международного объединения Leaseurope

Сегодня 11:42 — Мир

Представители России исключены еще из одного авторитетного международного объединения — Leaseurope.

Что произошло? Европейская федерация лизингодателей Leaseurope исключила российскую структуру «Объединенная лизинговая асоциация» (ОЛА) из своего состава. Это произошло по инициативе лизингового сообщества Украины и целого ряда других демократических стран, которые не хотели бы находиться в одной структуре с представителями страны-агрессора.

Генеральный директор Leaseurope Энн Валетт проинформировала директора Ассоциации лизингодателей Украины Марину Масич об этом акте солидарности с нашим бизнесом и нашим народом.

«23 марта 2022 года состоялось очередное заседание Совета директоров Leaseurope. В повестке дня был вопрос о ситуации в Украине и потенциальном влиянии на Leaseurope и ее участников. После обсуждения члены Правления приняли решение о немедленном прекращении членства российской лизинговой ассоциации ОЛА», — отметила директор Leaseurope.

Теперь в списке членов лизингового объединения Европы — только представители демократических стран Европы, в общей сложности 43 участника.

Украинская Ассоциация лизингодателей стала членом Leaseurope еще в 2005 году. Членство в этой организации является свидетельством стремления стран-участниц к европейским стандартам ведения бизнеса и исповедованию одинаковых ценностей и стандартов.

Национальные представители европейских стран, входящих в Leaseurope, представляют интересы около полутора тысяч лизинговых компаний и охватывают 92% европейского лизингового рынка.

Справка Finance.ua:

Ассоциация лизингодателей Украины была создана в 2005 году как добровольное объединение участников рынка лизинга. С этого же времени она является членом конфедерации Leaseurope со штаб-квартирой в Брюсселе, в состав которой входят 43 лизинговых сообществ из 31 страны Европы;

такое членство гарантирует европейские стандарты ведения бизнеса всеми участниками Ассоциации (представляющими 90% отечественного рынка лизинга).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.