Украинская авиакомпания SkyUp намерена передать 15 самолетов в мокрый лизинг — Finance.ua

«Сверхважная задача для украинского бизнеса — продолжать операционную деятельность, потому что именно в этом сейчас нуждается Украина для обеспечения стабильности экономики, создания дополнительных ресурсов для наших вооруженных сил и поддержки пострадавших во время боевых действий мирных жителей», — говорится в обращении компании на ее сайте.
В авиапарке компании 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737, средний возраст которых составляет 12 лет. «Все они готовы к работе и мы предоставляем их в использование в мокрый лизинг», — сообщили в SkyUp Airlines.
Это позволит продолжать деятельность авиаперевозчика во время войны и платить налоги в государственную казну, сохранять рабочие места 1300 сотрудников.
«Если ваша авиакомпания не выполняет перелеты в россию и беларусь, и вы готовы к сотрудничеству, пожалуйста, обращайтесь», — резюмировали в SkyUp.
Мокрый лизинг или лизинг с экипажем — лизинг, по условиям которого воздушное судно включено в сертификат эксплуатанта — лизингодателя, который несет ответственность за обеспечение безопасности полетов.