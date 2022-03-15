Украинская авиакомпания SkyUp намерена передать 15 самолетов в мокрый лизинг — Finance.ua

Украинская авиакомпания SkyUp намерена передать 15 самолетов в мокрый лизинг

Сегодня 19:49 — Казна и Политика

Украинская авиакомпания SkyUp намерена передать 15 самолетов в мокрый лизинг

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines предложила иностранным перевозчикам мокрый лизинг своих самолетов.

«Сверхважная задача для украинского бизнеса — продолжать операционную деятельность, потому что именно в этом сейчас нуждается Украина для обеспечения стабильности экономики, создания дополнительных ресурсов для наших вооруженных сил и поддержки пострадавших во время боевых действий мирных жителей», — говорится в обращении компании на ее сайте

В авиапарке компании 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737, средний возраст которых составляет 12 лет. «Все они готовы к работе и мы предоставляем их в использование в мокрый лизинг», — сообщили в SkyUp Airlines.

Это позволит продолжать деятельность авиаперевозчика во время войны и платить налоги в государственную казну, сохранять рабочие места 1300 сотрудников.

«Если ваша авиакомпания не выполняет перелеты в россию и беларусь, и вы готовы к сотрудничеству, пожалуйста, обращайтесь», — резюмировали в SkyUp.

Мокрый лизинг или лизинг с экипажем — лизинг, по условиям которого воздушное судно включено в сертификат эксплуатанта — лизингодателя, который несет ответственность за обеспечение безопасности полетов.

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