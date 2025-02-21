российские производители хлеба предупредили о подорожании своего продукта — Finance.ua

российские производители хлеба предупредили о подорожании своего продукта Сегодня 20:19

Крупные российские производители хлеба и хлебобулочных изделий известили ретейлеров о повышении отпускных цен на 10−12% с 1 марта.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские СМИ.

По словам собеседников «Ведомостей», среди причин подорожания хлебобулочной продукции производители указали на рост стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, повышение цен на сырье и т. д. В Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили получение уведомлений, отметив, что они находятся на рассмотрении. Там обещают, что при объективных причинах увеличения закупочной стоимости индексация цен будет происходить постепенно за счет сдерживания наценок на социальные позиции хлеба — в пределах 5−7%.

В то же время, президент российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон говорит, что торговая наценка может достигать 35%, и именно она оказывает основное влияние на розничные цены.

В российском союзе пекарей заявили, что рост цен на хлеб «совсем не радует» самих хлебопекарей, однако в среднем себестоимость производства в 2024 году выросла на 27%.

«Кредиты по нынешним ставкам стали неподъемными, чтобы их обслуживать, нужна высокая рентабельность, а у нас она составляет считаные проценты», — объяснил президент союза Дмитрий Семенов.

Кроме того, по его словам, сказывается дефицит кадров, доходящий до 40% от штатной численности отдельных предприятий.

Економічна Правда По материалам:

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