российская «дочка» Deutsche Bank нарастила рекордную прибыль — Finance.ua

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российская «дочка» Deutsche Bank нарастила рекордную прибыль

Фондовый рынок
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российская «дочка» Deutsche Bank нарастила рекордную прибыль
российская «дочка» Deutsche Bank нарастила рекордную прибыль
российский «Дойче Банк», подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам прошлого года нарастил рекордную прибыль. Объем чистого дохода достиг 5,4 миллиарда рублей.
Такие данные вытекают из отчетности российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), пишут российские медиаресурсы.
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Как отмечается, на фоне кризиса доходы представительства немецкого банка в россии в прошлом календарном году увеличились в 5,8 раза. Показатель стал рекордным как минимум с 1999 года.
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До этого максимальный финансовый результат «Дойче Банка» был зафиксирован в кризис 2009 года — 3,4 миллиарда рублей.
В 2022 году Deutsche Bank сообщил о намерении полностью свернуть бизнес на территории россии. При этом прибыльность бизнеса росла на фоне сворачивания деятельности.
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В то же время совокупные активы «Дойче Банка» за год просели на 36,3%, до 81,6 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что Deutsche Bank сообщал о росте прибыли в 2022 году. Как заявил генеральный директор банка Кристиан Шьюинг, Deutsche Bank прежде всего выиграл от повышения процентных ставок. К 2025 году общий доход банка должен вырасти примерно до 30 млрд евро. Финансовый директор выражает уверенность в том, что банк достигнет поставленных целей, несмотря на экономическую неопределенность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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