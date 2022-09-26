Deutsche Bank выплатит акционерам более $26 млн — Finance.ua

Deutsche Bank выплатит акционерам более $26 млн Вчера 19:14 — Фондовый рынок

Deutsche Bank выплатит акционерам более $26 млн

Deutsche Bank AG согласился выплатить $26,25 млн для урегулирования иска акционеров США, обвинявших немецкий банк в ведении бизнеса с рискованными клиентами, такими как Джеффри Эпштейн и российские олигархи.

Предварительное денежное урегулирование, поданное в пятницу в федеральный суд Манхэттена, требует одобрения окружного судьи США Джеда Ракоффа. Судья Ракофф ранее, в июне, разрешил продлить предложенный групповой иск.

Акционеры во главе с Юнь Вангом, торговавшим акциями Deutsche Bank в 2018 и 2020 годах, утверждали, что банк знал, что его средства контроля за клиентами и борьба с отмыванием денег неэффективны, и что цена его акций упала, когда возникли проблемы.

В иске была обвинена работа Deutsche Bank с Эпштейном, покойным финансистом, а также с эстонским отделением Danske Bank, оказавшимся замешанным в скандале с отмыванием денег.

Акционеры выступали против того, чтобы клиентами банка были такие персоны, как миллиардер Роман Абрамович и другие российские олигархи. Пятничное урегулирование распространяется на инвесторов Deutsche Bank в Соединенных Штатах с 14 марта 2017 по 18 сентября 2020 года.

Представители банка отказываются от комментариев. Банк раньше пытался показать инвесторам, что он устранил недостатки внутреннего контроля.

Сторона истцов заявила, что полученные выплаты не покрывают всех полученных убытков от беспечной политики банка по привлечению клиентов.

Фінансовий клуб По материалам:

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