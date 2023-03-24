Впервые за пять месяцев: акции Deutsche Bank обрушились почти на 15% — Finance.ua

Впервые за пять месяцев: акции Deutsche Bank обрушились почти на 15% Сегодня 18:15 — Фондовый рынок

Впервые за пять месяцев: акции Deutsche Bank обрушились почти на 15%

Акции Deutsche Bank (DBKGn.DE) упали в пятницу, 24 марта, после того как стоимость страхования долга банка от риска дефолта подскочила до более чем четырехлетнего максимума, подчеркнув опасения инвесторов по поводу стабильности европейских банков.

Как сообщает Reuters , на прошлой неделе банковский сектор региона пережил трудные времена: спасение Credit Suisse при поддержке государства и беспорядки в региональных банках США усилили опасения по поводу состояния глобального банковского сектора.

Акции Deutsche, потерявшие в этом месяце более одной пятой своей стоимости, в пятницу упали на целых 14,9% до самого низкого уровня за пять месяцев. Акции последний раз падали на 13% до 8,13 евро (9,16 доллара).

Рыночная стоимость крупнейшего банка Германии всего за неделю обесценилась на 3 миллиарда долларов.

Свопы кредитных дефолтов Deutsche Bank (CDS) — форма страхования для владельцев облигаций — подскочили выше 220 базисных пунктов (BP) — максимум с конца 2018 года — со 142 BP всего два дня назад, согласно данным S&P Market Intelligence.

Согласно данным Refinitiv, в четверг, 23 марта, Deutsche CDs продемонстрировали самый большой однодневный прирост за всю историю наблюдений. Но они остаются значительно ниже максимумов, близких к 300 б.п., зафиксированных во время долгового кризиса еврозоны в 2011 году.

CDS для крупных европейских банков в пятницу, 24 марта, выросли по всем направлениям, отражая нежелание инвесторов нести любой риск по своим портфелям накануне выходных.

УНІАН По материалам:

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