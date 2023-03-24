Впервые за пять месяцев: акции Deutsche Bank обрушились почти на 15% — Finance.ua

Впервые за пять месяцев: акции Deutsche Bank обрушились почти на 15%
Акции Deutsche Bank (DBKGn.DE) упали в пятницу, 24 марта, после того как стоимость страхования долга банка от риска дефолта подскочила до более чем четырехлетнего максимума, подчеркнув опасения инвесторов по поводу стабильности европейских банков.
Как сообщает Reuters, на прошлой неделе банковский сектор региона пережил трудные времена: спасение Credit Suisse при поддержке государства и беспорядки в региональных банках США усилили опасения по поводу состояния глобального банковского сектора.
Акции Deutsche, потерявшие в этом месяце более одной пятой своей стоимости, в пятницу упали на целых 14,9% до самого низкого уровня за пять месяцев. Акции последний раз падали на 13% до 8,13 евро (9,16 доллара).
Рыночная стоимость крупнейшего банка Германии всего за неделю обесценилась на 3 миллиарда долларов.
Свопы кредитных дефолтов Deutsche Bank (CDS) — форма страхования для владельцев облигаций — подскочили выше 220 базисных пунктов (BP) — максимум с конца 2018 года — со 142 BP всего два дня назад, согласно данным S&P Market Intelligence.
Согласно данным Refinitiv, в четверг, 23 марта, Deutsche CDs продемонстрировали самый большой однодневный прирост за всю историю наблюдений. Но они остаются значительно ниже максимумов, близких к 300 б.п., зафиксированных во время долгового кризиса еврозоны в 2011 году.
CDS для крупных европейских банков в пятницу, 24 марта, выросли по всем направлениям, отражая нежелание инвесторов нести любой риск по своим портфелям накануне выходных.
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