россияне массово вывозят золото за рубеж — Finance.ua

россияне массово вывозят золото за рубеж Сегодня 05:27 — Банковские металлы

россияне массово вывозят золото за рубеж

российская таможня зафиксировала значительное увеличение объемов вывоза из страны слитков золота физическими лицами. Представители Федеральной таможенной службы россии (ФТС) в комментарии российским СМИ подчеркнули, что золото является стратегически важным ресурсом, поэтому кремль активно следит за перемещением этого драгметалла, особенно в руках частных лиц.

Об этом пишет Mnews.

«Самым ярким примером стало выявление факта вывоза физическим лицом слитков общим весом более 200 кг. При этом вывозивший золото гражданин не смог подтвердить происхождение слитков, средств, на которые он приобрел эти слитки, а также цель их вывоза», — заявили в пресс-службе ФТС россии.

В начале ноября заместитель главы Минфина рф Алексей Моисеев предложил ограничить экспорт золота физическими лицами. Инициатива прозвучала в контексте обсуждения в Госдуме рф законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконное обращение драгоценных металлов. По состоянию на 4 ноября законопроект прошел первое чтение в государственной Думе страны-агрессора.

Напомним, граждане страны-агрессора за девять месяцев 2023 г. совершили на 20% больше поездок за границу, чем год назад. Как следует из статистики пограничной службы Федеральной службы безопасности россии, с января по сентябрь было зафиксировано 21 млн поездок за границу, в прошлом году этот показатель не превышал 17,4 млн.

Согласно статистике, чаще всего россияне предпочитают выезжать в страны ближнего зарубежья, а также Египет, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. При этом учитывались выезды из страны с разными целями — как туристическими, так и деловыми, частными и т. п. Из европейских стран среди популярных направлений осталась только Финляндия. Лидером по количеству поездок также является Абхазия: за первые три квартала 2023 года границу с этой страной пересекло 4,6 млн россиян. В десятку наиболее посещаемых государств попал и Китай, не входивший туда в прошлом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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