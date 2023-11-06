Экономика россии заплатит более высокую цену за продолжение войны, — британская разведка Сегодня 20:42

Увеличение инфляции в россии приведет к увеличению расходов на финансирование войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter

Инфляция в россии выросла до 6% в сентябре 2023 г. по сравнению с 5,3% в августе. Это было вызвано ростом потребительских цен, таких как продукты питания и топливо.

«Высокая инфляция почти наверняка приведет к увеличению расходов на финансирование войны россии в Украине», — говорится в сообщении.

Центральный банк россии (ЦБ рф) отреагировал увеличением базовой процентной ставки на 2 процентных пункта до новой базовой ставки в 15%. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

Вполне вероятно, что ЦБ рф сохранит высокие процентные ставки до 2024 года. Это, скорее всего, приведет к увеличению стоимости заимствований для российских потребителей, а также, возможно, отразится на расходах российского правительства на обслуживание долга, отмечает британская разведка.

Из-за растущего спроса, частично из-за значительного увеличения военных расходов, а также продолжающегося давления со стороны усиления рынка труда, российская экономика, вероятно, находится под угрозой перегрева. Это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в россии в 2024 году выше целевого уровня в 4%, отмечается в сводке.

«Высокая инфляция, которая, вероятно, приведет к снижению государственных расходов в реальном выражении, особенно в таких областях, как социальная помощь, где расходы растут ниже инфляции. Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики прежде всего на разжигание войны», — отмечают в Минобороны Великобритании.

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