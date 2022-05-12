россия ввела санкции против бывшей «дочки» Газпрома — Finance.ua

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россия ввела санкции против бывшей «дочки» Газпрома

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россия ввела санкции против бывшей «дочки» Газпромароссия ввела санкции против бывшей «дочки» Газпрома
Правительство россии ввело санкции против бывшей «дочки» Газпрома — Gazprom Germania, которая в начале апреля была передана в Германии под управление Федерального агентства по сетям.
Постановление № 851 от 11 мая размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Срок действия этого решения — до 30 сентября этого года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к немецкому агентству. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению федеральным агентством.
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Всего в списке 31 компания, большая часть которых принадлежит к группе Gazprom Germania. Также санкции будут касаться компаний из Швейцарии, Франции, Польши, Словакии, Бельгии, Великобритании, Чехии, Италии, США и Сингапура. В их числе трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
В свою очередь, Федеральное сетевое агентство Германии приняло во внимание включение экс-дочки Газпрома Gazprom Germania в соответствующие списки санкций рф, но подробностей пока не знает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регулятора.
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«Мы приняли это во внимание. У нас до сих пор нет информации о типе санкций. Правительство и Федеральное сетевое агентство как попечитель Gazprom Germania принимают необходимые меры и готовятся к разным сценариям», — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 апреля Газпром прекратил участие в своей дочерней немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах.
До этого сообщалось, что власти Германии прорабатывают национализацию дочерних немецких компаний, принадлежащих Газпрому и Роснефти, на случай прекращения поставок энергоносителей из россии.

Что ждет газотранспортную систему Украины

По материалам: Корреспондент.net
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