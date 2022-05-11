«Можем повторить»: глава Нафтогаза пригрозил Газпрому новым арбитражем — Finance.ua

«Можем повторить»: глава Нафтогаза пригрозил Газпрому новым арбитражем

Сегодня 10:15 — Энергетика

Глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко пригрозил российскому «Газпрому» новым арбитражем в случае неуплаты за транзит газа.

Об этом Витренко написал у себя в Facebook

«Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением „качай или платы“. Поэтому, подавать ли газ для транзита — это право „Газпрома“ решать. А вот платить, даже если не подаешь газ — это обязанность» по контракту. Если не будет оплаты, выглядит так, что должен быть новый арбитраж «Можем повторить», — отметил он.

С чего все началось

Накануне компания «Оператор ГТС Украины» заявила, что с 11 мая Украина останавливает транзит газа через станцию в Луганской области, которая оказалась на временно оккупированной россией территории. Через этот пункт производится поставка трети объема газа в Европу. Причина остановки — вмешательство оккупантов в работу станции и невозможность контроля над ней со стороны компании.

В «Нафтогазе» после этого заявили, что Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные россией территории, и «Газпром» был должным образом уведомлен об этом.

В то же время в «Газпроме» говорят, что не видят препятствий для продолжения транзита газа через Украину в привычном режиме.

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