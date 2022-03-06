Россия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетов — Finance.ua
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Россия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетов

Сегодня 07:02Мир
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Россия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетовРоссия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетов
Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация») рекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить все рейсы за границу по причине массовых арестов самолетов.
Речь идет о компаниях, имеющих воздушные суда, зарегистрированные в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Им рекомендовали приостановить перевозку пассажиров и грузов.
Кроме того, российские авиакомпании призвали временно прекратить с полуночи 8 марта перевозки из-за рубежа в Россию.
«Иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям», — указали в Росавиации.
При этом рекомендация не относится к перевозчикам, которых не касаются риски ареста или задержания. Также они не затрагивают иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям против РФ.
Стоит отметить, что почти вся гражданская техника российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом — в основном, на Бермудских островах.
Так, в «Аэрофлоте» уже заявили, что приостанавливают с 8 марта все зарубежные рейсы. Перелеты будут осуществлять только в Минск (Беларусь). Также отмена касается, международных направлений в расписании компаний «Россия» и «Аврора».
По материалам: УБР
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