Россия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетов — Finance.ua

Россия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетов

Сегодня 07:02 — Мир

Россия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать за границу из-за риска остаться без самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация») рекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить все рейсы за границу по причине массовых арестов самолетов.

Речь идет о компаниях, имеющих воздушные суда, зарегистрированные в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Им рекомендовали приостановить перевозку пассажиров и грузов.

Кроме того, российские авиакомпании призвали временно прекратить с полуночи 8 марта перевозки из-за рубежа в Россию.

«Иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям», — указали в Росавиации.

При этом рекомендация не относится к перевозчикам, которых не касаются риски ареста или задержания. Также они не затрагивают иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям против РФ.

Стоит отметить, что почти вся гражданская техника российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом — в основном, на Бермудских островах.

Так, в «Аэрофлоте» уже заявили, что приостанавливают с 8 марта все зарубежные рейсы. Перелеты будут осуществлять только в Минск (Беларусь). Также отмена касается, международных направлений в расписании компаний «Россия» и «Аврора».

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