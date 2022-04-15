россия просит Бразилию помочь избежать санкций — Finance.ua

россия просит Бразилию помочь избежать санкций

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россия просит Бразилию помочь избежать санкций

россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в МВФ, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять разрушительным санкциям, введенным Западом после вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов написал министру экономики Паулу Гедесу письмо с просьбой о поддержке Бразилии в предотвращении политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах.

Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь Министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.

«С точки зрения Бразилии поддержка открытого диалога имеет немаловажное значение», — сказал он. «Наши мосты — это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить».

Справка Finance.ua:

в иностранных банках заморожено 60% золотовалютных запасов россии, что составляет 350 млрд долларов. Наложен запрет на покупку у россии золота на 130 млрд долларов. Еще 40 млрд долларов россия потратила в первый месяц войны. Таким образом, из 640 млрд долларов рашистских ЗВР осталось всего 120, что сильно ограничило возможности россии рассчитываться по своим долгам. В мире начали говорить о дефолте в ближайшее время. Но есть страны, которые помогают обходить запреты.

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