ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с «нефтяной опцией» — глава МИД Литвы — Finance.ua
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ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с «нефтяной опцией» — глава МИД Литвы

Сегодня 15:43Казна и Политика
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ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с «нефтяной опцией» — глава МИД ЛитвыЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с «нефтяной опцией» — глава МИД Литвы
Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями по россии с «нефтяной опцией», сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.
«Европейская комиссия очень ясно дала понять, что начинает работу над 6-м пакетом с „нефтяными опциями“. Это значит — работа по достижению консенсуса уже начата», — сказал Ландсбергис.
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Ранее Европейский Союз объявил и ввел пятый пакет санкции против России в ответ на ее войну против Украины, в который среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков — ВТБ. Однако над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНН
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