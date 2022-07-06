Россия прекратила выдачу туристических виз болгарам — Finance.ua

Россия прекратила выдачу туристических виз болгарам
российские власти остановили выдачу туристических виз гражданам Болгарии в ответ на выдворение из страны 70 своих дипломатов на прошлой неделе.
Об этом сообщает Novinite.
На практике такой шаг ограничивает возможность граждан Болгарии ездить в россию.
По данным местных СМИ, посольство рф выдает визы только ближайшим родственникам. На сайте посольства россии в Болгарии нет информации о приостановлении выдачи туристических виз.
Отмечается, что поездки в россию происходят по туристическим, гуманитарным, деловым, учебным, рабочим и другим визам.
Напомним, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил 1 июля, что не изменит решения о высылке 70 российских дипломатов, отклонив ультиматум москвы. Глава болгарского правительства отметил, что большая часть работников посольства россии работала на иностранную разведку, а «их дипломатическая роль была лишь прикрытием».
Спикер болгарского правительства Лена Бориславова заявила, что россия платит общественным деятелям, журналистам и политикам около двух тысяч евро в месяц за распространение российской пропаганды в стране.
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