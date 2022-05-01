россия из-за нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет — эксперт

Сегодня 19:01 — Энергетика

россия из-за нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет — эксперт

российская федерация в случае введения Европейским Союзом эмбарго на импорт российской нефти потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Деньги, которые российская федерация получает от нефти, которую продает в Европейский Союз, — это 22-24% общего бюджета российской федерации в 2021 году, поэтому потеря этих денег — это очень серьезно, это реально львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных. Это будет болезненно, сильно и очень важно», — сказал он.

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По словам Харченко, в случае введения ЕС нефтяного эмбарго Россия не сможет найти других покупателей.

«Инфраструктурно и логистически никто в мире не сможет выступить таким покупателем вместо стран Европейского Союза, потому что нет инфраструктуры. Нефтепроводы ведут именно в Европейский Союз. Поэтому ситуация с точки зрения для россии, мягко говоря, выглядит печально», — добавил он.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против России эмбарго на импорт российской нефти.

Как стало известно из зарубежных медиа, Германия готова прекратить закупки российской нефти. ФРГ импортирует около трети всей нефти из россии. Ранее Берлин был одним из главных противников введения Евросоюзом ограничений на закупку нефти и газа из россии.

По данным источников, страны ЕС на следующей неделе могут принять решение о постепенном введении эмбарго на импорт российской нефти и санкции против российского «Сбербанка».

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