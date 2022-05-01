Германия поддержала планы по нефтяному эмбарго из россии — СМИ

Сегодня 17:33 — Энергетика

Официальный Берлин изменил свою позицию по поводу санкций против рф и четко высказался в пользу введения нефтяного эмбарго. Это делает гораздо более вероятным соответствующее решение Европейского Союза.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

Причиной смены позиции немецкого правительства могли стать недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. В прошлый вторник министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что зависимость Германии от российской нефти сократилась с 35% до начала войны в Украине до 12% в течение восьми недель.

В то же время, согласно источникам dpa, введение нового пакета санкций против россии все же может занять больше времени, чем предполагалось, учитывая относительно большую группу стран, до сих пор выступающих против нефтяного эмбарго.

Отмечается, что возможной альтернативой запрету на импорт является введение ценовых ограничений на нефть из россии. Сторонники этой инициативы утверждают, что ценовые ограничения гарантировали бы, что Россия будет зарабатывать значительно меньше денег на экспорте энергоносителей, но в то же время снизили бы риски для европейской экономики.

Ранее Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял , что не верит в действенность санкций и выступает против введения газового эмбарго.

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