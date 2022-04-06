рф произвела выплаты по евробондам в рублях — Finance.ua
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рф произвела выплаты по евробондам в рублях

Сегодня 16:46Фондовый рынок
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рф произвела выплаты по евробондам в рубляхрф произвела выплаты по евробондам в рублях
Минфин россии перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, поскольку банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина рф.
В объяснении говорится, что иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.
«4 апреля 2022 г. Минфин россии перечислил средства НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“ для осуществления указанных выплат в валюте российской федерации по официальному курсу Банка россии на 4 апреля 2022 г. На счета своих клиентов-депозитариев для расчетов со всеми владельцами данных долговых инструментов», — говорится в сообщении.
В россии такие обязательства считают «выполненными», однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, это будет означать технический дефолт рф.
Этому может помешать одно «но»: после волны санкций в 2014 году по причине аннексии украинского Крыма россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержат ли ее упомянутые выпуски и согласятся ли владельцы долга на такое погашение.
Отметим, что выпуск бумаг с погашением в 2022 году вряд ли предполагает возможность выплаты в рублях, ведь выпущен еще в 2012 году. Тогда же прошло размещение бумаг с погашением в 2042 году.
Накануне России все же удалось выкупить 72,4% своих евробондов с погашением 4 апреля за рубли.
По материалам: Економічна Правда
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