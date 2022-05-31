Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC — Finance.ua

Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC

Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC

Резервный банк Индии (RBI) выступил за поэтапный подход к внедрению CBDC в целях сохранения контроля за процессом.

Об этом свидетельствует годовой отчет регулятора.

«Резервный банк предлагает применять ступенчатый подход к внедрению CBDC, шаг за шагом проходя этапы подтверждения концепции, пилотных проектов и запуска. [...] изучаются соответствующие элементы дизайна CBDC, которые могут быть реализованы с небольшими перерывами или без них», — говорится в документе.

RBI отметил, что сосредоточен на выявлении плюсов и минусов запуска цифровой рупии. По мнению регулятора, ее дизайн должен «соответствовать целям денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и эффективной работы валютной и платежной систем».

Центробанк также сообщил о создании Инновационного центра (RBIH) в целях стимулирования инноваций. Структура будет сотрудничать с учреждениями финансового сектора, технологическими и отраслевыми организациями.

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В рамках своих полномочий RBIH разработает внутреннюю инфраструктуру для продвижения исследований в финтех-секторе и облегчения взаимодействия со стартапами.

В начале 2021 года Резервный банк приступил к изучению потенциала цифровой рупии. Интерес для регулятора представляли целесообразность запуска и потенциал такого инструмента.

В июле RBI заявил, что работает над стратегией поэтапного внедрения CBDC и процессом ее запуска как в оптовом, так и розничном сегментах.

В ноябре регулятор допустил, что в первом квартале финансового 2022 года может провести пилотный запуск национальной цифровой валюты.

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