Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC — Finance.ua

Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC
Резервный банк Индии (RBI) выступил за поэтапный подход к внедрению CBDC в целях сохранения контроля за процессом.
Об этом свидетельствует годовой отчет регулятора.
«Резервный банк предлагает применять ступенчатый подход к внедрению CBDC, шаг за шагом проходя этапы подтверждения концепции, пилотных проектов и запуска. [...] изучаются соответствующие элементы дизайна CBDC, которые могут быть реализованы с небольшими перерывами или без них», — говорится в документе.
RBI отметил, что сосредоточен на выявлении плюсов и минусов запуска цифровой рупии. По мнению регулятора, ее дизайн должен «соответствовать целям денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и эффективной работы валютной и платежной систем».
Центробанк также сообщил о создании Инновационного центра (RBIH) в целях стимулирования инноваций. Структура будет сотрудничать с учреждениями финансового сектора, технологическими и отраслевыми организациями.