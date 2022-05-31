Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC

31.05.2022, 02:16Финтех и Карты
12
Резервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDCРезервный банк Индии предложил поэтапный подход к внедрению CBDC
Резервный банк Индии (RBI) выступил за поэтапный подход к внедрению CBDC в целях сохранения контроля за процессом.
Об этом свидетельствует годовой отчет регулятора.
«Резервный банк предлагает применять ступенчатый подход к внедрению CBDC, шаг за шагом проходя этапы подтверждения концепции, пилотных проектов и запуска. [...] изучаются соответствующие элементы дизайна CBDC, которые могут быть реализованы с небольшими перерывами или без них», — говорится в документе.
Читайте также
RBI отметил, что сосредоточен на выявлении плюсов и минусов запуска цифровой рупии. По мнению регулятора, ее дизайн должен «соответствовать целям денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и эффективной работы валютной и платежной систем».
Центробанк также сообщил о создании Инновационного центра (RBIH) в целях стимулирования инноваций. Структура будет сотрудничать с учреждениями финансового сектора, технологическими и отраслевыми организациями.
Читайте также
В рамках своих полномочий RBIH разработает внутреннюю инфраструктуру для продвижения исследований в финтех-секторе и облегчения взаимодействия со стартапами.
В начале 2021 года Резервный банк приступил к изучению потенциала цифровой рупии. Интерес для регулятора представляли целесообразность запуска и потенциал такого инструмента.
Место для вашей рекламы
В июле RBI заявил, что работает над стратегией поэтапного внедрения CBDC и процессом ее запуска как в оптовом, так и розничном сегментах.
В ноябре регулятор допустил, что в первом квартале финансового 2022 года может провести пилотный запуск национальной цифровой валюты.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.