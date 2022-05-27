Американский миллиардер назвал Bitcoin страховкой от возможной финансовой катастрофы — Finance.ua

Американский миллиардер назвал Bitcoin страховкой от возможной финансовой катастрофы

Сегодня 18:43 — Финтех и Карты

Американский миллиардер назвал Bitcoin страховкой от возможной финансовой катастрофы

Билл Миллер, миллиардер, основатель и главный инвестиционный директор компании Miller Value Partners, заявил, что считает Bitcoin (BTC) «страховым полисом от финансовой катастрофы».

Одним из его примеров стала ситуация в Афганистане после ухода американских войск: «Когда США ушли из Афганистана, Western Union перестала отправлять денежные переводы туда, но если у вас был Bitcoin, то в финансовом смысле для вас ничего не изменилось, ведь вы можете продать его кому угодно в мире, если у вас есть телефон».

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Также Миллер посоветовал не слушать Уоррена Баффета, недавно заявившего, что не купил бы ВТС даже за копейки: «Если воспринимать все через призму Баффета, его можно понять. Но я рекомендую просто игнорировать его слова». Он добавил, что «цель инвестирования состоит не в том, чтобы владеть производственными активами, а в том, чтобы зарабатывать деньги».

Напомним, в январе этого года Миллер заявил, что вложил половину своих накоплений в Bitcoin.

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