Bitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением — Finance.ua

Bitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением

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Bitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением

Генеральный директор компании Geneious Дэниел Баттен опубликовал отчет , в котором говорится, что добыча Bitcoin с использованием энергии, полученной в результате сжигания сопутствующего метана, может сократить выбросы CO2 на 5.32%.

Баттен уверен, что до 2045 года майнинг Bitcoin может предотвратить глобальное потепление на 0.15%, и ни одна другая технология не может достичь большего. По его словам, добыча Bitcoin более эффективна, чем использование углеродных кредитов или государственных программ по снижению вредного воздействия.

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«Сокращение выбросов метана — это самый быстрый способ снизить скорость глобального потепления, который дополняет стратегию сокращения выбросов CO2», — говорится в отчете.

В конце отчета Баттен указывает на множество мифов и ошибок, например, о вреде добычи криптовалюты с использованием алгоритма PoW, об обязательном переходе майнеров на возобновляемые источники электроэнергии, о том, что сжигаемый метан нужно использовать для обогрева жилых помещений.

По его мнению, добыча Bitcoin на сжигаемом метане за счет скорости интеграции криптовалют может улучшить экологическую ситуацию быстрее, чем Программы ООН по окружающей среде и по сокращению выбросов углерода.

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