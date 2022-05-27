Bitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением — Finance.ua
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Bitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением

Сегодня 06:26Финтех и Карты
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Bitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплениемBitcoin назвали лучшим в мире средством борьбы с глобальным потеплением
Генеральный директор компании Geneious Дэниел Баттен опубликовал отчет, в котором говорится, что добыча Bitcoin с использованием энергии, полученной в результате сжигания сопутствующего метана, может сократить выбросы CO2 на 5.32%.
Баттен уверен, что до 2045 года майнинг Bitcoin может предотвратить глобальное потепление на 0.15%, и ни одна другая технология не может достичь большего. По его словам, добыча Bitcoin более эффективна, чем использование углеродных кредитов или государственных программ по снижению вредного воздействия.
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«Сокращение выбросов метана — это самый быстрый способ снизить скорость глобального потепления, который дополняет стратегию сокращения выбросов CO2», — говорится в отчете.
В конце отчета Баттен указывает на множество мифов и ошибок, например, о вреде добычи криптовалюты с использованием алгоритма PoW, об обязательном переходе майнеров на возобновляемые источники электроэнергии, о том, что сжигаемый метан нужно использовать для обогрева жилых помещений.
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По его мнению, добыча Bitcoin на сжигаемом метане за счет скорости интеграции криптовалют может улучшить экологическую ситуацию быстрее, чем Программы ООН по окружающей среде и по сокращению выбросов углерода.

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По материалам: noworries
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