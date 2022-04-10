Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев — Finance.ua

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Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев

Сегодня 09:28Финтех и Карты
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Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцевRevolut упрощает регистрацию для украинских беженцев
Банковская финтех компания Revolut упростила требования регистрации для украинских беженцев в Европе.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
«Для открытия счета в ЕС нужно подтверждение права на проживание в Европе. Revolut упростила это требование для украинских беженцев, предоставляя возможность получить доступ к своим деньгам, привязав приложение к украинскому банковскому счету. Теперь можно платить со своей карты в местной валюте страны, где вы находитесь, или снимать наличные деньги», — говорится в сообщении.
После того как клиент выбирает страну проживания, ему необходимо будет указать свой текущий адрес за пределами Украины, например, адрес убежища, и заполнить свои личные данные. А затем подтвердить свою личность, выбрав и загрузив свой украинский паспорт, удостоверение личности или визу.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».

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По материалам: Економічна Правда
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