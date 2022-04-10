Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев — Finance.ua

Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев

Сегодня 09:28 — Финтех и Карты

Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев

Банковская финтех компания Revolut упростила требования регистрации для украинских беженцев в Европе.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

«Для открытия счета в ЕС нужно подтверждение права на проживание в Европе. Revolut упростила это требование для украинских беженцев, предоставляя возможность получить доступ к своим деньгам, привязав приложение к украинскому банковскому счету. Теперь можно платить со своей карты в местной валюте страны, где вы находитесь, или снимать наличные деньги», — говорится в сообщении.

После того как клиент выбирает страну проживания, ему необходимо будет указать свой текущий адрес за пределами Украины, например, адрес убежища, и заполнить свои личные данные. А затем подтвердить свою личность, выбрав и загрузив свой украинский паспорт, удостоверение личности или визу.

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