Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине — Finance.ua

Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине Сегодня 16:43 — Фондовый рынок

Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине

Британский необанк Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине и считает рынок приоритетным. Об этом заявил руководитель запуска новых рынков компании Дмитрий Стрельчук.

Об этом пишет Forbes Ukraine

По его словам, запуск Revolut в Украине — это только первый шаг, а стратегия компании предполагает получение статуса локального банка в каждой стране присутствия. Параллельно с Украиной компания выходит на рынки Бразилии, Индии и Мексики. В Мексике Revolut уже имеет банковскую лицензию, а в Бразилии и Индии продолжается тестовый запуск.

В Украине наблюдается высокий интерес пользователей к услугам Revolut. Пока приложение не поддерживает гривневые карты, но компания планирует внедрить эту функцию после получения лицензии. Стрельчук отметил, что точных сроков получения лицензии пока нет, однако переговоры с Национальным банком Украины продолжаются.

Сейчас пользователи могут переводить средства с карты Revolut на счета украинских банков. Если получатель имеет гривневую карту, перевод автоматически конвертируется.

Напомним, 11 февраля Revolut запустил в Украине дебетовую карту Clear Sky. Для регистрации в приложении необходимо пройти идентификацию через «Дія». Раньше услугами банка могли пользоваться только украинцы за границей.

Финтех-компания Revolut основана в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Головной офис находится в Лондоне. В Украине услуги компании предоставляет литовская Revolut Bank UAB, регулируемая Европейским центральным банком и Банком Литвы.

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