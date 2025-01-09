Revolut в Украине: какие услуги доступны, а какие недоступны — Finance.ua

Revolut в Украине: какие услуги доступны, а какие недоступны
Revolut — цифровой банк без физических отделений, предлагающий инновационные услуги для управления личными финансами без ограничений и комиссий, обычно накладываемых традиционными банками.
Соучредителями компании являются эмигранты из постсоветского пространства — украинец Влад Яценко (CTO) и россиянин Николай Сторонский (CEO). После начала полномасштабной войны стало известно, что Сторонский отказался от российского гражданства. А The Telegraph писала, что и у него, и у Влада Яценко есть британские паспорта.
Пользователи Revolut могут осуществлять международные переводы, обменивать валюты по межбанковскому курсу, пользоваться картами для покупок в интернете и за рубежом, управлять криптовалютами, а также получать доступ к премиальным финансовым услугам. Что именно из этого будет доступно украинцам — покажет время. Но одно можно сказать точно: Revolut предоставляет своим пользователям простой и удобный интерфейс для осуществления финансовых операций. Все, что нужно, находится в одном приложении.
Как и где работает Revolut?
Revolut активно развивается в разных странах, в частности , в Великобритании, странах Европейского Союза, США, Австралии и многих других. В этих регионах система уже обеспечивает своим пользователям широкий спектр финансовых услуг.
Преимущества работы Revolut включают:
- мультивалютные счета: пользователи могут хранить деньги в разных валютах и обменивать их по актуальному курсу без дополнительных комиссий;
- мгновенные переводы: благодаря технологиям, которые использует Revolut, переводы осуществляются мгновенно, что очень удобно во многих ситуациях;
- финансовые аналитики: приложение предлагает инструменты для контроля расходов и анализа финансовых привычек, что помогает пользователям более эффективно планировать свой бюджет.
Бета-тест Revolut в Украине: какие услуги доступны?
В Revolut отметили, что их услуги официально не запущены для клиентов в Украине (как сообщалось некоторыми СМИ). Там подтвердили, что они проводят бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов (позволяют некоторым пользователям регистрироваться для тестирования), в рамках которого клиенты получили следующие возможности:
- мультивалютный счет: можно работать с более чем 30 валютами;
- виртуальные карты: доступны для онлайн-расчетов и обеспечивают высокий уровень безопасности;
- обмен валют: операции осуществляются по межбанковскому курсу, что выгоднее традиционных банков;
- базовый тариф Standard: бесплатный для использования.
Пополнение счета в Украине пока возможно только с валютных карт в евро или долларах. Это временное ограничение, связанное с регуляторной политикой НБУ.
Верификация новых пользователей из Украины происходит через государственное приложение «Дія».
В Revolut нам сообщили, что поощряют всех украинцев загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги Revolut станут доступными для широкой общественности. Ожидается, что запуск полноценного функционала состоится в 2025 году.
Какие услуги могут быть недоступны для украинцев?
Из-за регуляции Нацбанка некоторые функции могут иметь ограничения:
- пополнение счетов в гривне: на данный момент отсутствует поддержка через локальные банки;
- инвестиционные инструменты: в частности, вложения в криптовалюту, могут быть недоступны до окончательного согласования с регуляторами;
- премиум-функции: доступ к услугам типа страхования или VIP-сервиса пока находится на этапе тестирования.
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