Revolut в Украине: какие услуги доступны, а какие недоступны — Finance.ua

Revolut в Украине: какие услуги доступны, а какие недоступны Сегодня 16:00 — Фондовый рынок

Revolut в Украине: какие услуги доступны, а какие недоступны

Revolut — цифровой банк без физических отделений, предлагающий инновационные услуги для управления личными финансами без ограничений и комиссий, обычно накладываемых традиционными банками.

Соучредителями компании являются эмигранты из постсоветского пространства — украинец Влад Яценко (CTO) и россиянин Николай Сторонский (CEO). После начала полномасштабной войны стало известно, что Сторонский отказался от российского гражданства. А The Telegraph писала , что и у него, и у Влада Яценко есть британские паспорта.

Пользователи Revolut могут осуществлять международные переводы, обменивать валюты по межбанковскому курсу, пользоваться картами для покупок в интернете и за рубежом, управлять криптовалютами, а также получать доступ к премиальным финансовым услугам. Что именно из этого будет доступно украинцам — покажет время. Но одно можно сказать точно: Revolut предоставляет своим пользователям простой и удобный интерфейс для осуществления финансовых операций. Все, что нужно, находится в одном приложении.

Как и где работает Revolut?

Revolut активно развивается в разных странах, в частности , в Великобритании, странах Европейского Союза, США, Австралии и многих других. В этих регионах система уже обеспечивает своим пользователям широкий спектр финансовых услуг.

Преимущества работы Revolut включают:

мультивалютные счета: пользователи могут хранить деньги в разных валютах и ​​обменивать их по актуальному курсу без дополнительных комиссий;

мгновенные переводы: благодаря технологиям, которые использует Revolut, переводы осуществляются мгновенно, что очень удобно во многих ситуациях;

финансовые аналитики: приложение предлагает инструменты для контроля расходов и анализа финансовых привычек, что помогает пользователям более эффективно планировать свой бюджет.

Бета-тест Revolut в Украине: какие услуги доступны?

В Revolut отметили, что их услуги официально не запущены для клиентов в Украине (как сообщалось некоторыми СМИ). Там подтвердили, что они проводят бета-тестирование услуг Revolut с ограниченной группой украинских клиентов (позволяют некоторым пользователям регистрироваться для тестирования), в рамках которого клиенты получили следующие возможности:

мультивалютный счет: можно работать с более чем 30 валютами;

виртуальные карты: доступны для онлайн-расчетов и обеспечивают высокий уровень безопасности;

обмен валют: операции осуществляются по межбанковскому курсу, что выгоднее традиционных банков;

базовый тариф Standard: бесплатный для использования.

Пополнение счета в Украине пока возможно только с валютных карт в евро или долларах. Это временное ограничение, связанное с регуляторной политикой НБУ.

Верификация новых пользователей из Украины происходит через государственное приложение «Дія».

В Revolut нам сообщили, что поощряют всех украинцев загрузить приложение Revolut и присоединиться к списку ожидания, чтобы получить уведомления, когда услуги Revolut станут доступными для широкой общественности. Ожидается, что запуск полноценного функционала состоится в 2025 году.

Какие услуги могут быть недоступны для украинцев?

Из-за регуляции Нацбанка некоторые функции могут иметь ограничения:

пополнение счетов в гривне: на данный момент отсутствует поддержка через локальные банки;

инвестиционные инструменты: в частности, вложения в криптовалюту, могут быть недоступны до окончательного согласования с регуляторами;

премиум-функции: доступ к услугам типа страхования или VIP-сервиса пока находится на этапе тестирования.

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