Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН — Finance.ua

Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН Сегодня 12:01 — Личные финансы

Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН

Пострадавшие от войны украинские предприниматели могут получить грант на восстановление и развитие своего дела. Соответствующий проект уже реализует в Украине Международная организация по миграции ООН (МОМ).

Как бизнесу получить средства и какие критерии существуют для предпринимателей, желающих участвовать в программе — рассказали в Минреинтеграции.

Кто может принять участие в программе

Проект ориентирован на поддержку внутренних переселенцев.

Подать заявку могут малые бизнесы и микропредприятия (до 10 сотрудников).

Также обязательным условием является то, чтобы эти предприятия были релоцированы или осуществляли деятельность в Киеве, а также в Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской или Харьковской областях.

Кроме того, предприятия должны быть зарегистрированы на граждан Украины не менее чем за 1 год до даты подачи заявки.

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Где подать заявку? Заявки на участие в грантовой программе принимаются до конца октября 2023 года. Заполнить форму можно Заявки на участие в грантовой программе принимаются до конца октября 2023 года. Заполнить форму можно по ссылке.

Максимальная сумма гранта для микропредприятий составляет 4500 евро в гривневом эквиваленте по курсу ООН.

в гривневом эквиваленте по курсу ООН. Для малых бизнесов — 20 тыс. евро.

В общей сложности МОМ планирует предоставить гранты 100 малым и 270 микропредприятиям. Программа будет продолжаться до тех пор, пока не окончатся средства.

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