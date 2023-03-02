Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН — Finance.ua
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Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН

Личные финансы
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Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН
Релоцированные украинские бизнесы могут получить гранты до 20 тыс. евро от ООН
Пострадавшие от войны украинские предприниматели могут получить грант на восстановление и развитие своего дела. Соответствующий проект уже реализует в Украине Международная организация по миграции ООН (МОМ).
Как бизнесу получить средства и какие критерии существуют для предпринимателей, желающих участвовать в программе — рассказали в Минреинтеграции.

Кто может принять участие в программе

Проект ориентирован на поддержку внутренних переселенцев.
  • Подать заявку могут малые бизнесы и микропредприятия (до 10 сотрудников).
  • Также обязательным условием является то, чтобы эти предприятия были релоцированы или осуществляли деятельность в Киеве, а также в Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской или Харьковской областях.
  • Кроме того, предприятия должны быть зарегистрированы на граждан Украины не менее чем за 1 год до даты подачи заявки.
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Где подать заявку? Заявки на участие в грантовой программе принимаются до конца октября 2023 года. Заполнить форму можно по ссылке.
  • Максимальная сумма гранта для микропредприятий составляет 4500 евро в гривневом эквиваленте по курсу ООН.
  • Для малых бизнесов — 20 тыс. евро.
В общей сложности МОМ планирует предоставить гранты 100 малым и 270 микропредприятиям. Программа будет продолжаться до тех пор, пока не окончатся средства.
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По материалам:
Finance.ua
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