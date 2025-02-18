Регулирование и инновации: как стейблкоины могут изменить банковский сектор Украины — Finance.ua

Регулирование и инновации: как стейблкоины могут изменить банковский сектор Украины Сегодня 14:50 — Криптовалюта

Регулирование и инновации: как стейблкоины могут изменить банковский сектор Украины

Стейблкоины, цифровые активы, привязанные к фиатным валютам либо другим активам, продолжают завоевывать доверие международных финансовых рынков. Они обеспечивают стабильность, что делает их важным инструментом для транзакций и сохранения стоимости, особенно в сфере международных переводов и децентрализованных финансов (DeFi).

Поэтому стейблкоины имеют значительный потенциал развития на украинском финансовом рынке и могут активизировать его развитие и стать драйвером внедрения инновационных финансовых сервисов.

Об этом пишет PaySpace Magazine, анализируя возможность их внедрения украинскими банками, что стало особенно актуально с приближением законодательного урегулирования криптоактивов.

«В перспективе стейблкоины также способны создать новые возможности для бизнеса, облегчая доступ к финансам и стимулируя развитие цифровой экономики и сегмента e-commerce. Данный инструмент может стать удачным решением для стимулирования быстрого экономического роста после преодоления вызовов безопасности», — отмечают аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

По их словам, в банковской и финансовой сфере появление стейблкоинов может активизировать конкуренцию между банками, поощряя их адаптироваться к новым условиям и внедрять дополнительные инновации. Однако в краткосрочной перспективе возможно определенное напряжение из-за необходимости регуляторных изменений и технической модернизации инфраструктуры, преодоления вызовов в сфере кибербезопасности, что потребует от операторов финансового сектора значительных инвестиций, включая развитие персонала.

«Для внедрения стейблкоинов украинским банкам, регулятору и законодателям придется искать приемлемый компромисс между контролируемой финансовой ситуацией и развитием инноваций. Это может быть поэтапно, но Украина должна двигаться по этому пути, внедряя новые технологии и уже сейчас формируя взвешенный и четкий, предполагаемый и логический регуляторный ландшафт», — объяснили возможные вызовы специалисты КИТ Group.

От банков внедрение стейблкоинов и решений на их основе потребует значительных инвестиций, однако пионеры будут иметь уникальный исторический шанс буквально захватить и трансформировать рынок, как это относительно недавно сделали необанки.

Согласно отчетам исследовательской компании Kaiko и нидерландской криптовалютной биржи Bitvavo, введение закона Европейского Союза «О рынках криптоактивов» (MiCA) существенно изменило ландшафт стейблкоинов в регионе. Активы, обеспеченные евро, преуспевают, а их ежемесячные объемы в 2024 году превышали $300 млн. Наиболее высокая активность наблюдалась в ноябре, когда объем торгов составил почти $800 млн.

По состоянию на конец 2024-го стейблкоины, совместимые с MiCA, захватили большую часть европейского рынка. EURC от Circle, EURCV от Societe Generale и EURI от Banking Circle вместе удерживали 91% доли рынка до ноября.

Криптовалютная биржа Binance стала главным игроком на региональном рынке стейблкоинов, почти сравнявшись по доле рынка с Coinbase после листинга EURI в августе.

Между тем платежная система Visa, которая в октябре запустила сеть токенизации для банков для выпуска стейблкоинов, работает с BBVA над пилотным проектом, а также ведет переговоры со многими другими банками.

Таким образом, Украина имеет возможность открыть стейблкоины для развития финансовой экосистемы и инноваций, чтобы обеспечить конкурентное преимущество в условиях глобальной цифровизации рынков и развития DeFi.

PaySpace Magazine По материалам:

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