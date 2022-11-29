Реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть — прогноз — Finance.ua
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Реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть — прогноз

Личные финансы
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Реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть — прогноз
Реальные зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть — прогноз
Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») прогнозирует уменьшение реальных заработных плат в Украине на четверть в этом году.
Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.
«Реальные средние зарплаты снизятся в текущем году. Это прогноз Нацбанка — уменьшение на четверть. Это следствие войны: сокращение экономики и 30% инфляции», — сказал он.
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По его словам, рост реальных доходов населения в военное время — иллюзия.
Он считает, что задача правительства в этом контексте — сдерживание этого процесса и нейтрализация его негативного влияния на наиболее социально незащищенные слои населения.
По мнению Гетманцева, Кабинет Министров выполняет вышеуказанное с учетом и в пределах ограниченных ресурсов.

Справка Finance.ua:

  • по оценкам НБУ, в Украине до сих пор доминирует рынок работодателя — количество вакансий хоть и возросло по сравнению с мартом-апрелем, все еще остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше того, что было до полномасштабной агрессии;
  • в утвержденном госбюджете на 2023 год речь идет о размере минимальной зарплаты, который не повысится. Документом установлено, что с 1 января 2023 минимальная заработная плата будет составлять в месячном размере 6 700 грн. Что касается средней зарплаты, то в 2023 году она составит 18 261 грн;
  • Кстати, в соседней Польше в октябре 2022 года средняя заработная плата в крупных и средних польских компаниях составила около 6700 злотых брутто. Однако несмотря на то, что зарплаты поляков выросли, это повышение полностью поглотила инфляция. В реальном выражении заработки в Польше снизились почти на 5%.
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По материалам:
Українські Новини
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