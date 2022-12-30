Реальные доходы украинцев в 2022 году упали на 21% — ЦЭС Сегодня 09:00 — Личные финансы

Реальные доходы украинцев в 2022 году упали на 21% — ЦЭС

Реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали примерно на 21%.

Такие данные на дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии привела Анна Сахно из ЦЭС.

Три четверти граждан страны признают, что их доходы сократились по сравнению с январем 2022 года.

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Экономическая ситуация среди ВПЛ хуже, чем в целом по стране, но есть положительные тенденции. Если летом работали и получали доход только 30% переселенцев, то к декабрю эта цифра увеличилась до 40%. Однако это гораздо меньше, чем средние по стране 60%.

Инфографика: ЦЭС

Номинальная средняя зарплата с начала агрессии снизилась примерно на 5%, добавила она. В частном секторе зарплаты сократились сильнее, чем в государственном. Значительно сузился и рынок труда.

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Как рассказала Анна Сахно, до декабря у около 2,6 млн украинцев был официальный статус безработного. Приблизительный уровень реальной безработицы — 30% населения трудоспособного возраста. Это означает, что без работы 5 млн человек.

Проблемы с трудоустройством есть даже в престижном и высокооплачиваемом IT, где количество вакансий сейчас в разы меньше желающих получить работу.

Одним из вариантов решения проблемы безработицы в правительстве видят «Армию восстановления», но там сегодня трудоустроено только около 3300 ВПЛ. Еще один вариант — программ микрогрантов и малых грантов для ВПЛ и малого и среднего бизнеса «єРобота», напомнил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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