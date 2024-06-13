Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные — Finance.ua

Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные 13.06.2024, 02:17 — Технологии&Авто

Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные

Космические силы США получили собственный генеративный искусственный интеллект, предназначенный для защиты государственных данных и повышения эффективности операций. Команда разработчиков создала ИИ под названием NIPR GPT, работающий по аналогии с популярным ChatGPT.

Этот инструмент предназначен для обработки больших объемов информации, обеспечивая высокую скорость и точность анализа данных. Основная цель — обеспечить надежную поддержку операций Космических сил США.

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NIPR GPT использует передовые алгоритмы машинного обучения для анализа и создания текста. Это позволяет автоматизировать множество рутинных задач, таких как обработка отчетов, анализ сообщений и создание документов. ИИ может быстро находить и обрабатывать необходимую информацию, что значительно экономит время и ресурсы.

Одной из главных особенностей NIPR GPT является его способность работать с конфиденциальными данными, соблюдая высокие стандарты безопасности. Система разработана с учетом специфических требований военных ведомств, что делает ее идеальной для использования в Космических силах США.

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NIPR GPT может использоваться для обучения и подготовки персонала. ИИ может создавать учебные материалы, симуляции и интерактивные занятия, что повысит качество подготовки военных специалистов. Это позволит быстрее адаптировать новых сотрудников и повысить уровень квалификации существующего персонала.

noworries По материалам:

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