Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные — Finance.ua
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Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные

Технологии&Авто
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Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные
Разработчики создали аналог ChatGPT для Космических сил США, который будет защищать государственные данные
Космические силы США получили собственный генеративный искусственный интеллект, предназначенный для защиты государственных данных и повышения эффективности операций. Команда разработчиков создала ИИ под названием NIPR GPT, работающий по аналогии с популярным ChatGPT.
Этот инструмент предназначен для обработки больших объемов информации, обеспечивая высокую скорость и точность анализа данных. Основная цель — обеспечить надежную поддержку операций Космических сил США.
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NIPR GPT использует передовые алгоритмы машинного обучения для анализа и создания текста. Это позволяет автоматизировать множество рутинных задач, таких как обработка отчетов, анализ сообщений и создание документов. ИИ может быстро находить и обрабатывать необходимую информацию, что значительно экономит время и ресурсы.
Одной из главных особенностей NIPR GPT является его способность работать с конфиденциальными данными, соблюдая высокие стандарты безопасности. Система разработана с учетом специфических требований военных ведомств, что делает ее идеальной для использования в Космических силах США.
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NIPR GPT может использоваться для обучения и подготовки персонала. ИИ может создавать учебные материалы, симуляции и интерактивные занятия, что повысит качество подготовки военных специалистов. Это позволит быстрее адаптировать новых сотрудников и повысить уровень квалификации существующего персонала.
По материалам:
noworries
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