OpenAI открыла бесплатный доступ к GPT-4o и другим новым возможностям — Finance.ua
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OpenAI открыла бесплатный доступ к GPT-4o и другим новым возможностям

Технологии&Авто
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OpenAI открыла бесплатный доступ к GPT-4o и другим новым возможностям
OpenAI открыла бесплатный доступ к GPT-4o и другим новым возможностям
Пользователи бесплатной версии ChatGPT теперь могут создавать собственные GPT, анализировать диаграммы, задавать вопросы о фотографиях и пользоваться другими функциями, добавленными в GPT-4o в начале мая. Однако есть ограничения.
Ранее такие функции, как анализ данных, создание диаграмм, просмотр, загрузка файлов, память и пользовательские GPT были доступны платным пользователям — ChatGPT Plus, Teams и Enterprise — но теперь они открыты для всех, кто использует ChatGPT. Об этом пишет The Verge.
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Доступ к анализу данных и созданию диаграмм позволяет пользователям подключать данные OneDrive и Google Drive к ChatGPT для более быстрого анализа и создания диаграмм, которые можно настраивать.
Пользователи бесплатной версии ChatGPT теперь также могут открывать и использовать пользовательские GPT-файлы, ранее доступные только для платных подписчиков, но они не смогут создавать свои собственные.
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Кроме того, в бесплатной версии GPT-4o есть ограничение количества сообщений или разговоров, по достижении которого, пользователей автоматически возвращают в GPT-3.5. В платной версии лимиты менее строгие.
Недавно компания OpenAI объявила о начале обучения новой модели искусственного интеллекта, которая заменит ее популярный ChatGPT чат-бот и принесет «следующий уровень возможностей». Главной целью компании является создание «искусственного общего интеллекта» (AGI), который будет иметь такие же возможности, как человеческий мозг.
По материалам:
dev.ua
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