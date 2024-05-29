ChatGPT отвечает неправильно на 52% вопросов программирования — Finance.ua

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ChatGPT отвечает неправильно на 52% вопросов программирования

Технологии&Авто
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ChatGPT отвечает неправильно на 52% вопросов программирования
ChatGPT отвечает неправильно на 52% вопросов программирования
Популярный ИИ-сервис ChatGPT дает 52% неправильных ответов на вопросы, касающиеся программирования.
Об этом говорится в исследовании Университета Пердью, недавно представленном на конференции Computer-Human Interaction.
Для исследования просмотрели более 517 вопросов в Stack Overflow.
«Мы обнаружили, что 52% ответов ChatGPT содержат дезинформацию, 77% ответов более многословны, чем ответы людей, а 78% ответов имеют разную степень несоответствия», — написали они.

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Особенно беспокоит то, что многие программисты используют для консультаций именно ChatGPT. Исследователи обнаружили, что 35% предпочитают ChatGPT и не замечают ошибок 39%.
«Дальнейшие полуструктурированные интервью показали, что вежливый язык, сформулированные исчерпывающие ответы в стиле учебника являются одними из основных причин, которые сделали ответы ChatGPT более убедительными, поэтому участники склонны ему доверять», — пишут исследователи.
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Отметим, что за полтора года трафик Stack Overflow снизился примерно на 35%. И заметное падение началось после релиза ИИ-чата ChatGPT. В ответ на это Stack Overflow анонсировал OverflowAI — комплекс функций, работающих на основе искусственного интеллекта.
Также Stack Overflow даже решил запретить использование ChatGPT на платформе, заявив, что сомневается в точности таких ответов.
Тем не менее, это не помогло, и Stack Overflow уволил 28% персонала.
По материалам:
ITC.ua
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