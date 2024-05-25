Бизнесы, использующие ИИ, демонстрируют пятикратный рост производительности — Finance.ua

Бизнесы, использующие ИИ, демонстрируют пятикратный рост производительности
В отраслях бизнеса, чаще всего использующих искусственный интеллект, производительность труда почти в пять раз выше, чем в других отраслях.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аудиторской фирмы PwC.
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По данным PwC, производительность труда в сфере профессиональных и финансовых услуг и информационных технологий выросла на 4,3% в период с 2018 по 2022 год по сравнению с ростом на 0,9% в строительстве, производстве и розничной торговле, пищевой промышленности и транспорте.
Эти данные свидетельствуют о том, что развитие искусственного интеллекта может помочь странам вырваться из колеи низкой производительности, что будет способствовать экономическому росту, повышению заработной платы и уровня жизни.
Кэрол Стаббингс, руководитель практики глобальных рынков и налоговых и юридических услуг PwC, отметила, что в высокопроизводительных секторах наблюдается более быстрый рост количества объявлений о вакансиях для людей с навыками искусственного интеллекта, чем без них, что свидетельствует о том, что искусственный интеллект играет определенную роль в повышении производительности труда в этих секторах.
По ее словам, существует вероятность, что тенденция к росту производительности, вызванная технологией, ускорится.
Это может произойти, ведь компании все чаще внедряют генеративный искусственный интеллект, который может использоваться специалистами, не владеющими ИИ.
«Проблема с искусственным интеллектом, и особенно с генеративным ИИ, заключается в скорости перемен», — сказала Стаббингс.
Напомним, на прошлой неделе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ИИ накрывает мировой рынок труда «как цунами» и, вероятно, повлияет на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой в ближайшие два года.
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