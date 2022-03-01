Райф отменил ежемесячную абонплату и комиссии по карточкам — Finance.ua

Райф отменил ежемесячную абонплату и комиссии по карточкам
Сегодня 13:07 — Кредит&Депозит
Райффайзен Банк беспокоится о вашем финансовом спокойствии и комфорте.
Банк отменил ежемесячную абонплату за пользование карточным пакетом услуг в случае невыполнения условий бесплатного пользования в период с 28 февраля по 30 апреля 2022 года.
Отменены комиссии за пользование карточным счетом до 30 апреля 2022 года:
- за sms-информирование по операциям с картой на другой номер;
- за получение наличных денег (собственные средства) в сети отделений других банков и небанковских учреждений;
- за обналичивание (собственные средства) в сети банкоматов за пределами Украины;
- при осуществлении перевода с карты Райффайзен Банка на другую карту через сервисы других банков, провайдеров;
- за пополнение карточного счета без использования платежной карты в отделениях банка;
- комиссия, если валюта транзакции или валюта расчета отличается от валюты счета;
- за предоставление выписки за произвольный период в сети отделений банка и платежи и трансакции в сети банкоматов банка;
- за получение информации об остатке средств на счете (на экран/ на чек) в сети других банкоматов на территории Украины и за ее пределами.
Напомним, Райффайзен Банк отменил также и для других карт все комиссии за переводы, за платежи и пополнение мобильного телефона, за пользование платежными картами и счетами.
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