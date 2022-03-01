Райф отменил ежемесячную абонплату и комиссии по карточкам — Finance.ua

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Райф отменил ежемесячную абонплату и комиссии по карточкам

Райффайзен Банк беспокоится о вашем финансовом спокойствии и комфорте.

Банк отменил ежемесячную абонплату за пользование карточным пакетом услуг в случае невыполнения условий бесплатного пользования в период с 28 февраля по 30 апреля 2022 года.

Отменены комиссии за пользование карточным счетом до 30 апреля 2022 года:

за sms-информирование по операциям с картой на другой номер;

за получение наличных денег (собственные средства) в сети отделений других банков и небанковских учреждений;

за обналичивание (собственные средства) в сети банкоматов за пределами Украины;

при осуществлении перевода с карты Райффайзен Банка на другую карту через сервисы других банков, провайдеров;

за пополнение карточного счета без использования платежной карты в отделениях банка;

комиссия, если валюта транзакции или валюта расчета отличается от валюты счета;

за предоставление выписки за произвольный период в сети отделений банка и платежи и трансакции в сети банкоматов банка;

за получение информации об остатке средств на счете (на экран/ на чек) в сети других банкоматов на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, Райффайзен Банк отменил также и для других карт все комиссии за переводы, за платежи и пополнение мобильного телефона, за пользование платежными картами и счетами.

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