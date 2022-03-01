Райф отменил ежемесячную абонплату и комиссии по карточкам — Finance.ua
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Райф отменил ежемесячную абонплату и комиссии по карточкам

Сегодня 13:07Кредит&Депозит
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Райффайзен Банк беспокоится о вашем финансовом спокойствии и комфорте.
Банк отменил ежемесячную абонплату за пользование карточным пакетом услуг в случае невыполнения условий бесплатного пользования в период с 28 февраля по 30 апреля 2022 года.
Отменены комиссии за пользование карточным счетом до 30 апреля 2022 года:
  • за sms-информирование по операциям с картой на другой номер;
  • за получение наличных денег (собственные средства) в сети отделений других банков и небанковских учреждений;
  • за обналичивание (собственные средства) в сети банкоматов за пределами Украины;
  • при осуществлении перевода с карты Райффайзен Банка на другую карту через сервисы других банков, провайдеров;
  • за пополнение карточного счета без использования платежной карты в отделениях банка;
  • комиссия, если валюта транзакции или валюта расчета отличается от валюты счета;
  • за предоставление выписки за произвольный период в сети отделений банка и платежи и трансакции в сети банкоматов банка;
  • за получение информации об остатке средств на счете (на экран/ на чек) в сети других банкоматов на территории Украины и за ее пределами.
Напомним, Райффайзен Банк отменил также и для других карт все комиссии за переводы, за платежи и пополнение мобильного телефона, за пользование платежными картами и счетами.
Вся актуальная информация о работе банка сейчас размещена на официальном сайте в разделе «Актуальная информация о работе Райффайзен Банка» .
По материалам: Райффайзен Банк
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