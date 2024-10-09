Рада запретила мобилизацию «ограниченно пригодных» до 25 лет — Finance.ua
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Рада запретила мобилизацию «ограниченно пригодных» до 25 лет

Казна и Политика
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Рада запретила мобилизацию «ограниченно пригодных» до 25 лет
Рада запретила мобилизацию «ограниченно пригодных» до 25 лет
Верховная Рада одобрила в целом проект закона № 11 379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). «За» — 311 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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В предыдущей версии проекта планировалось установить, что во время действия военного положения, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, из числа лиц, которые до вступления в силу закона № 3621-IX об отмене статуса «ограниченно пригодный» состояли на воинском учете военнослужащих как ограниченно пригодные в военное время, и не достигшие 25-летнего возраста, увольняются с военной службы, если они не выразили желания продолжать военную службу.
То есть предлагалось предоставить право уволиться со службы тем, кого успели мобилизовать. Ведь в противном случае люди будут поставлены в неравные условия.
Однако, по его словам, Комитет по национальной безопасности исключил эту норму и решил ввести ее отдельным законопроектом.
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Напомним, проект создан с целью урегулирования вопроса предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, которые на день вступления в силу Закона Украины № 3621-IX состояли на воинском учете военнообязанных, признанных непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время до достижения ими 25-летнего возраста
Так, проектом закона предлагается установить, что на протяжении действия военного положения военнообязанные, которые на день вступления в силу Закона Украины № 3621-IX состояли на воинском учете военнообязанных как по состоянию здоровья признанные непригодными к военной службе в мирный время, ограниченно пригодными в военное время, — не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.
По материалам:
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