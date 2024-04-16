Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК — Finance.ua
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Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК

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Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК
Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК
В Украине отменен статус «ограниченно пригодный» для военнообязанных мужчин — президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Закон предусматривает только два статуса — «пригодный» или «непригодный» к военной службе. Это означает, что мужчины, ранее признанные «ограниченными пригодными», должны пройти повторную врачебную комиссию.
В какой срок это нужно сделать и какое решение может вынести ВВК — рассказываем дальше.
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Норма об отмене статуса «ограниченно пригодный» предусмотрена в законе об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Он подписан Зеленским и вступит в силу через месяц после опубликования — 4 мая 2024 года.
Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК
Согласно закону, для военнообязанных теперь есть только два статуса — «пригодный» или «непригодный». Но отмена «ограниченной пригодности» не означает автоматического присвоения другого статуса — решение будет приниматься по итогам повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

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В законе говорится, что ограниченно пригодные граждане должны пройти повторную ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.
Повторная ВВК может признать ограниченно пригодных военнообязанных либо непригодными с исключением из военного учета, либо пригодными (тогда они смогут проходить службу).
Ограниченно пригодные военные на повторной ВВК также будут либо признаны непригодными с последующим увольнением, либо пригодными и смогут продолжить службу.
Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК
Сейчас (в течение трех месяцев) правительство должно разработать обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе. Предложенные изменения в приказ № 402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины» предусматривают пять статусов:
  • непригодные к военной службе со снятием с военного учета;
  • непригодные к службе с пересмотром через 6−12 месяцев;
  • временно непригодные, требующие лечения, отпуска или увольнения;
  • пригодные;
  • пригодные для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла правительственный законопроект об изменении правил мобилизации. В материале «Слово и дело» можно прочитать о том, как изменится процесс мобилизации, кому дадут отсрочку или бронь, какие будут ограничения прав уклоняющихся.
По материалам:
Слово і Діло
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