Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК — Finance.ua

Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК Сегодня 11:49

Отмена статуса «ограниченно пригодный»: кому и когда нужно повторно пройти ВВК

В Украине отменен статус «ограниченно пригодный» для военнообязанных мужчин — президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Закон предусматривает только два статуса — «пригодный» или «непригодный» к военной службе. Это означает, что мужчины, ранее признанные «ограниченными пригодными», должны пройти повторную врачебную комиссию.

В какой срок это нужно сделать и какое решение может вынести ВВК — рассказываем дальше.

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Норма об отмене статуса «ограниченно пригодный» предусмотрена в законе об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Он подписан Зеленским и вступит в силу через месяц после опубликования — 4 мая 2024 года.

Согласно закону, для военнообязанных теперь есть только два статуса — «пригодный» или «непригодный». Но отмена «ограниченной пригодности» не означает автоматического присвоения другого статуса — решение будет приниматься по итогам повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

В законе говорится, что ограниченно пригодные граждане должны пройти повторную ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Повторная ВВК может признать ограниченно пригодных военнообязанных либо непригодными с исключением из военного учета, либо пригодными (тогда они смогут проходить службу).

Ограниченно пригодные военные на повторной ВВК также будут либо признаны непригодными с последующим увольнением, либо пригодными и смогут продолжить службу.

Сейчас (в течение трех месяцев) правительство должно разработать обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе. Предложенные изменения в приказ № 402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины» предусматривают пять статусов:

непригодные к военной службе со снятием с военного учета;

непригодные к службе с пересмотром через 6−12 месяцев;

временно непригодные, требующие лечения, отпуска или увольнения;

пригодные;

пригодные для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла правительственный законопроект об изменении правил мобилизации. В материале «Слово и дело» можно прочитать о том, как изменится процесс мобилизации, кому дадут отсрочку или бронь, какие будут ограничения прав уклоняющихся.

Слово і Діло По материалам:

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