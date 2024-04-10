Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — перечень
По новому законопроекту о мобилизации статус «ограниченно пригодный» перестает быть действительным, и остается только «пригодный» и «непригодный». Однако это не означает, что таких мужчин бросят на передовую, на самом деле их мобилизация должна учитывать ряд критериев.
Где будут служить ограниченно пригодные
Мобилизация ограниченно пригодных мужчин должна происходить с учетом военной специальности, должности, занимаемой человеком, возраста и работы, которую может выполнять.
Таким образом, военнообязанный со статусом «ограниченно пригодный» может проходить военную службу в:
- частях (подразделениях) обеспечения;
- ТЦК;
- учреждениях, организациях;
- учебных заведениях.
Однако законом запрещено отправлять ограниченно пригодного в десантно-штурмовые войска, плавсостав, морскую пехоту и спецподразделения (за исключением подразделений обеспечения).
Напомним, что законопроект о мобилизации предусматривает отмену статуса ограниченно пригодного в Украине. В течение 9 месяцев после подписания мужчины должны будут пройти ВЛК и получить новый статус.
В Верховной Раде уже несколько месяцев «висит» законопроект № 10 449 о мобилизации, вокруг которого все это время ломаются копья как в парламенте, так и в обществе. Один из камней преткновения — отсрочка от мобилизации, в том числе и на так называемых «экономических основаниях». Подробно об этом мы рассказали в статье по ссылке ниже:
Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты
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