Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — перечень Сегодня 08:32

Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — перечень

По новому законопроекту о мобилизации статус «ограниченно пригодный» перестает быть действительным, и остается только «пригодный» и «непригодный». Однако это не означает, что таких мужчин бросят на передовую, на самом деле их мобилизация должна учитывать ряд критериев.

Где будут служить ограниченно пригодные

Мобилизация ограниченно пригодных мужчин должна происходить с учетом военной специальности, должности, занимаемой человеком, возраста и работы, которую может выполнять.

Таким образом, военнообязанный со статусом «ограниченно пригодный» может проходить военную службу в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

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Однако законом запрещено отправлять ограниченно пригодного в десантно-штурмовые войска, плавсостав, морскую пехоту и спецподразделения (за исключением подразделений обеспечения).

Напомним, что законопроект о мобилизации предусматривает отмену статуса ограниченно пригодного в Украине. В течение 9 месяцев после подписания мужчины должны будут пройти ВЛК и получить новый статус.

В Верховной Раде уже несколько месяцев «висит» законопроект № 10 449 о мобилизации, вокруг которого все это время ломаются копья как в парламенте, так и в обществе. Один из камней преткновения — отсрочка от мобилизации, в том числе и на так называемых «экономических основаниях». Подробно об этом мы рассказали в статье по ссылке ниже:

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