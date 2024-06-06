Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ — Finance.ua

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11 144, который разрешает Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины во время военного положения проводить закупку дронов и боеприпасов к ним, РЭБ для нужд Сил обороны.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения проводить закупку дронов, РЭБ, боеприпасов (для дронов) для нужд обороны. За — 275», — сообщил Гончаренко.
Согласно законопроекту, в период действия военного положения Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины имеет право проводить закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, боеприпасов (использующих с беспилотными системами) и их составных частей для собственных нужд и нужд других составляющих Сил обороны и их передачу составляющим Сил обороны.
Напомним, в ноябре прошлого года Рада поддержала законопроект о перенаправлении так называемого военного НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в госбюджет.
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Так, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, «военный НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:
- 45% - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины на дроны (прогноз 43+ млрд грн);
- 45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);
- 10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).
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