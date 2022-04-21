Рада продлила военное положение — Finance.ua

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Рада продлила военное положение

Сегодня 15:38Казна и Политика
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Рада продлила военное положение
Верховная Рада Украины продлила военное положение еще на 30 суток до 25 мая 2022 года.
Напомним, военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского № 64/2022, который опубликован на сайте главы государства.
В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Справка Finance.ua:

В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:
  • обязательная трудовая повинность,
  • отчуждение личного имущества,
  • ограничение передвижения граждан, транспортных средств,
  • комендантский час,
  • запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,
  • запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,
  • контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,
  • ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,
  • запрет деятельности партий, общественных организаций, которые несут угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,
  • запрет военнообязанным менять место жительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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