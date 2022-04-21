Рада продлила военное положение — Finance.ua

Рада продлила военное положение
Сегодня 15:38 — Казна и Политика
Верховная Рада Украины продлила военное положение еще на 30 суток до 25 мая 2022 года.
Напомним, военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. Об этом говорится в указе Президента Владимира Зеленского № 64/2022, который опубликован на сайте главы государства.
В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.
Справка Finance.ua:
В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничение передвижения граждан, транспортных средств,
- комендантский час,
- запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,
- запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,
- контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,
- ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,
- запрет деятельности партий, общественных организаций, которые несут угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,
- запрет военнообязанным менять место жительства.
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