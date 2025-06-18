Рада приняла закон о множественном гражданстве — Finance.ua

Рада приняла закон о множественном гражданстве Сегодня 12:04

Рада приняла закон о множественном гражданстве

Верховная Рада в среду, 18 июня, приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата. Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает предоставление гражданам Украины возможности иметь несколько паспортов разных стран и определяет условия множественного гражданства.

Предполагается, что иностранное гражданство можно будет приобретать с сохранением украинского. А право на украинский паспорт, согласно законопроекту, получат иностранные граждане.

В каких случаях разрешено множественное гражданство

Новый закон определяет несколько ситуаций, когда украинский гражданин сможет легально иметь гражданство другой страны:

Если ребенок по рождению получает гражданство Украины и другого государства. Если украинский ребенок, усыновленный иностранцами, автоматически получает их гражданство. Если гражданин Украины автоматически приобретает другое гражданство через брак с иностранцем. Если украинец, достигнув совершеннолетия, автоматически получает другое гражданство согласно законодательству другого государства, но не имеет соответствующего подтверждающего документа. Если иностранец получает украинское гражданство в упрощенном порядке, при условии, что его страна включена в соответствующий перечень. Если украинец получает гражданство другого государства из перечня тех, чьи граждане могут получать украинское гражданство в упрощенном порядке.

Народный депутат Ирина Геращенко добавила , что ко второму чтению рабочая группа «значительно усовершенствовала» инициативу Зеленского, вписав в законопроект пункты об обязательном экзамене на знание Конституции Украины, истории, украинского языка.

«Вместе с тем в законопроекте нет прямой нормы о запрете упрощенного получения украинского гражданства для граждан рф. Критерии стран, граждане которых имеют право на приобретение украинского гражданства, будет определять Кабмин», — отметила она.

Напомним, Зеленский убежден , что множественное гражданство будет способствовать возвращению украинцев. «Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны или даже до этого, вернулись», — заявлял ранее глава государства.

«Мы не хотим никого заставлять возвращаться, но наша цель — объединить всех украинцев дома и за границей. Прежде всего мы принимаем закон, позволяющий эмигрантам иметь двойное гражданство, что сейчас запрещено. Они будут иметь те же права, что и те, кто остался в Украине, в частности право голоса», — заявлял министр национального единства Алексей Чернышев.

Также Миннацединства ранее опровергло ряд мифов о законопроекте. В ведомстве отмечали, что он не отменяет требований по знанию украинского языка, истории и Конституции. В то же время множественное гражданство разрешено по четко установленным правилам. Для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено и дальше.

Справка Finance.ua:

в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в институте множественного гражданства;

7 августа 2024 года президент подал в Верховную Раду проект Закона № 11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине;

в январе 2024 года Зеленский зарегистрировал законопроект № 10425, предусматривающий введение института множественного гражданства. Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам, кроме граждан рф, а также иностранным добровольцам.

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