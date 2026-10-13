Рада поддержала изменения в правила раскрытия Нацбанком банковской тайны

Верховная Рада Украины во вторник, 13 октября, приняла за основу законопроект, который усовершенствует порядок раскрытия Национальным банком Украины банковской тайны, полученной от органов банковского надзора других государств.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Документ № 15555 был зарегистрирован 21 августа 2026 года.

Законопроект направлен на приведение порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, полученную Национальным банком Украины от органа банковского надзора другого государства, в соответствие с требованиями законодательства ЕС.

Доверяйте свои деньги только надежным банкам. Предложения от лучших можно сравнить с помощью каталога на Finance.ua

Какие изменения предлагает законопроект

Законопроект предлагает установить запрет для доступа к информации, составляющей банковскую тайну, которая будет получаться Национальным банком от органов банковского надзора других государств, в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

Соответствующие изменения предлагают внести в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Согласно им, суды должны оставлять без удовлетворения ходатайства и заявления об истребовании или обеспечении доказательств, если речь идет о такой информации.

Читайте также Реестр счетов и сейфов: что может измениться и почему это не означает отмены банковской тайны

Также предлагается уточнить правила раскрытия банковской тайны, полученной от иностранных регуляторов. Национальный банк сможет передавать ее только с согласия соответствующего органа банковского надзора и исключительно для целей, определенных в таком согласии или соответствующих договоренностях.

Для этого законопроект предусматривает изменения в закон «О банках и банковской деятельности».

Как изменения связаны со вступлением Украины в ЕС

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан для выполнения условий закрытия переговорного раздела 9 «Финансовые услуги» в рамках вступления Украины в Европейский Союз. Документ также направлен на имплементацию положений директивы 2013/36/ЕС и учитывает Меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Читайте также НБУ предлагает адаптировать законодательство о банковской тайне к нормам ЕС

Ожидается, что принятие изменений позволит Национальному банку получить положительную оценку Европейского банковского органа (EBA) относительно эквивалентности режима конфиденциальности.