Рада ограничила ставки по микрокредитам на уровне 1% в день — Finance.ua

Рада ограничила ставки по микрокредитам на уровне 1% в день Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Рада ограничила ставки по микрокредитам на уровне 1% в день

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг», предусматривающий ограничение ставок по микрокредитам.

Принятие соответствующего законопроекта № 9422 во втором чтении поддержали 255 нардепов, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Закон вводит показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Кроме того, предлагается запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре. В то же время кредитодатель будет обязан передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также проводить оценку кредитоспособности заемщика.

В то же время Нацбанку предоставляются полномочия устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также составляющим расчета дневной процентной ставки.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Национальный банк Украины фиксирует сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых.

При этом средний размер ссуды, которую берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5%. Следовательно, через 14 дней, что является наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законодательство во исполнение обязательств Украины в рамках Меморандума с МВФ. В частности, расширяются полномочия НБУ по принятию мер к банкам по результатам оценки устойчивости банков, а также для повышения эффективности регулирования небанковских финансовых учреждений.

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Фінансовий клуб По материалам:

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