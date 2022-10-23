Работа за рубежом: особенности трудоустройства украинцев с временной защитой — Finance.ua

Работа за рубежом: особенности трудоустройства украинцев с временной защитой Сегодня 17:21 — Личные финансы

Работа за рубежом: особенности трудоустройства украинцев с временной защитой

Граждане Украины, у которых есть временная защита в ЕС, могут работать как наемные или самозанятые работники, иметь доступ к профессиональному обучению и пользоваться одинаковым отношением на уровне с работниками в государствах-членах ЕС по оплате труда и другим условиям, пишет visitukraine

Как Европейская комиссия помогает в трудоустройстве украинских беженцев

Европейская комиссия помогает людям, прибывающим из Украины, приобрести необходимые навыки для выхода на рынок труда ЕС. Поддержка финансируется за счет фондов «Политики сплоченности» и новой программы «Меры сплоченности для беженцев в Европе» (CARE), а также Фонда убежища, миграции и интеграции.

Это включает в себя такую помощь, как языковые курсы, консультирование или базовая подготовка. Языковые и базовые цифровые навыки также могут быть наработаны с помощью сетей «Пакта о навыках», объединяющих региональные органы власти, просветительские организации и неправительственные организации, причастные к поддержке выехавших из Украины людей.

Комиссия добавила на сайт украинский язык в Инструмент профиля квалификаций ЕС для граждан третьих стран, чтобы помочь украинцам, которые ищут работу или желают продолжить обучение.

Также на сайте опубликована рекомендация по упрощению признания научных и профессиональных квалификаций, полученных в Украине.

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Европейский фонд обучения помогает ЕС, национальным и украинским органам власти сравнить украинскую и европейскую системы квалификаций. Он создал ресурсный центр , чтобы помочь как украинцам, которые обращаются за содействием в признании их квалификаций, так и другим лицам, нуждающимся в интерпретации квалификаций.

Государственные службы занятости играют ключевую роль в активной политике на рынке труда, направленной на использование навыков вновь прибывших, и будут выступать в роли посредников на рынке труда. Информацию от национальных министерств и служб трудоустройства каждой из стран ЕС можно найти по ссылке.

Фонд талантов ЕС

Европейская комиссия положила начало базирующемуся онлайн Фонду талантов ЕС, чтобы помочь людям, спасающимся от вторжения россии в Украину, найти работу в ЕС.

Экспериментальный Фонд талантов ЕС, доступный на английском, украинском и русском языках, работает через портал EURES . Он объединяет государственные службы занятости, частные агентства по трудоустройству и работодателей со всего ЕС. На сайте размещено более 3 миллионов вакансий и 4000 работодателей, и новых работодателей приглашают зарегистрироваться на нем.

Экспериментальный Фонд талантов ЕС открыт для всех искателей работы, пользующихся временной защитой в соответствии с Директивой ЕС о временной защите или надлежащей защитой в соответствии с национальным законодательством, что обеспечивает им право на трудоустройство.

Как подать заявку

Для начала необходимо зарегистрироваться на портале EURES.

После регистрации инструмент направляет соискателей работы к процедуре, с помощью которой они могут определить навыки, которыми владеют, и загрузить свое резюме.

Резюме, опубликованные в экспериментальном Фонде талантов ЕС, будут доступны государственным службам занятости во всех странах-участницах, а также зарегистрированным работодателям во всех странах, входящих в Европейскую сеть сотрудничества служб занятости (EURES). Соискатели также могут посмотреть все вакансии, опубликованные на портале.

Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

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