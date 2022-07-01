Работа во время войны: каких специалистов ищут и кому больше всего платят — Finance.ua

Работа во время войны: каких специалистов ищут и кому больше всего платят Сегодня 10:00 — Личные финансы

Работа во время войны: каких специалистов ищут и кому больше всего платят

За более чем четыре месяца войны миллионы украинцев потеряли работу из-за вынужденного переезда или остановки работы предприятий. В то же время, рынок труда продолжает восстанавливаться. Работодатели готовы не только нанимать сотрудников, но и платить им более высокую заработную плату.

О сказано в аналитике OLX Работа

Каких специалистов ищут работодатели сейчас

Сейчас в столице, в относительно безопасных регионах Центра и Запада Украины, наблюдается постепенный рост предложений работы в ряде отраслей. Наибольший прирост вакансий наблюдается в категории Строительство/облицовочные работы. В Киеве их количество возросло с 1085 предложений в течение марта до 3420 объявлений в июне, а в Днепре — с 708 до 818.

Также увеличилось предложение для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Самый ощутимый рост в Днепре. В начале марта таких вакансий было всего 35, а в начале лета — уже 455. Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях Клининг/домашний персонал и Производство/рабочие специальности. Если говорить о конкретных представителях «голубых воротничков», то в целом среди работодателей наиболее востребованы традиционно работники сфер торговли и логистики.

Топ-10 самых популярных специалистов в июне 2022 года

Специальность Средняя заработная плата, грн (июнь 2022) водитель 20 тыс. продавец 10 тыс. грузчик 11 тыс. разнорабочий 9 тыс. охранник / сторож 9 тыс. швея 14 тыс. курьер 22 500 повар 11 тыс. парикмахер 12 тыс. сиделка 8 500

Кому платят больше всего

В настоящее время для представителей рабочих специальностей есть ряд вакансий с заработной платой свыше 20 тыс. гривен. Кроме того, представителям профессий в сфере логистики и строительства в июне предлагают более высокую плату, чем в марте. В частности, летом водители такси могут зарабатывать на 500 грн, а облицовщики на 2,7 тыс. грн больше, чем весной.

Топ-10 вакансии с зарплатой на OLX Работа в июне 2022 года (полный рабочий день):

Специальность Размер заработной платы, грн (июнь 2022) дальнобойщик 50 077 водитель бульдозера / грейдера 27 500 водитель такси 25 500 штукатур 25 тыс. комбайнер 25 тыс. оператор call-центра 24 тыс. прораб 23 500 курьер 22 500 облицовщик 21 тыс. фасадчик 20 693

Какую работу ищут украинцы

Уже в июне украинцы проявляли больше активности при поиске работы, чем в начале весны. Количество поисковых запросов на разные вакансии возросло на 25-66 процентных пунктов от показателей марта этого года. Наибольший прирост наблюдается при поиске работы на следующих позициях:

1. бариста (+66%);

2. няня, курьер (по 64%);

3. охранник (63%);

4. разнорабочий (61%);

5. уборщица (60%).

В общем, чаще всего в июне пользователи искали следующие вакансии:

1. водителя (228,8 тыс. раз);

2. продавца (56,9 тыс.);

3. грузчика (48,8 тыс.);

4. баристы (44 тыс.);

5. уборщика (40,1 тыс. раз).

Особенности трудоустройства во время военного положения

Война вносит существенные коррективы не только в рынок вакансий и уровень заработной платы, но и в юридическую плоскость отношений работодателей и работников. Изменения касаются разных аспектов от вопросов оплаты труда до увольнения:

оплата труда: во время военного положения работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты, если это произошло из-за ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы. В таком случае выплаты могут быть перенесены до момента возобновления деятельности компании;

во время военного положения работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты, если это произошло из-за ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы. В таком случае выплаты могут быть перенесены до момента возобновления деятельности компании; перевод работников: работодатель имеет право перевести работника на другую работу без его согласия для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий или других обстоятельств, представляющих угрозу жизни людей. Однако только при условии, что эта работа не противопоказана по состоянию здоровья, а оплата труда будет не ниже среднего заработка по предыдущей позиции;

работодатель имеет право перевести работника на другую работу без его согласия для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий или других обстоятельств, представляющих угрозу жизни людей. Однако только при условии, что эта работа не противопоказана по состоянию здоровья, а оплата труда будет не ниже среднего заработка по предыдущей позиции; график работы: рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов, а продолжительность еженедельных выходных может быть сокращена до 24 часов;

рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов, а продолжительность еженедельных выходных может быть сокращена до 24 часов; отпуск: работодатель имеет право предоставить работникам отпуска продолжительностью не более 24 календарных дней. Однако при согласии работодателя работник может уйти в более длительный отпуск за свой счет. Кроме того, работнику может быть отказано в предоставлении отпуска, если он привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры.

работодатель имеет право предоставить работникам отпуска продолжительностью не более 24 календарных дней. Однако при согласии работодателя работник может уйти в более длительный отпуск за свой счет. Кроме того, работнику может быть отказано в предоставлении отпуска, если он привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры. увольнение: работодатель может уволить временно нетрудоспособного работника, а также сотрудника в отпуске (кроме декретного и по уходу за ребенком) с первого дня после окончания нетрудоспособности или отпуска. Сам работник имеет право уволиться по собственному желанию без предупреждения об этом работодателя за 14 дней в районах, где ведутся боевые действия, и в случае существования угрозы жизни и здоровью.

Изменения затронули не только отношения между работодателями и работниками, но и процесс трудоустройства. Например, работодатели, которым не хватает сотрудников, могут заключать с новичками срочные трудовые договоры в период действия военного положения или на время замещения временно отсутствующего работника.

Кроме того, в настоящее время работодатели вправе заключать трудовой договор с работниками в словесной форме. В то же время они обязаны уведомить налоговые органы и завершить процедуру оформления работника при первой возможности или после прекращения действия военного положения. А внутренне перемещенные сотрудники, у которых из-за войны нет на руках оригинала трудовой книжки, могут получить ее дубликат по новому месту работы.

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