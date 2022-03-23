путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу — Finance.ua

путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу

Сегодня 15:47 — Энергетика

Президент россии владимир путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу. По его словам, расчеты в долларах, евро и других валютах из-за санкций потеряли всякий смысл.

Об этом сообщается в заявлении путина.

«США и ЕС объявили, в принципе, дефолт по своим обязательствам перед россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены... Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз и Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самый короткий срок реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил путин.

Справка Finance.ua:

средства, которые россия получает за газ, поставляемый европейским потребителям, должны быть заморожены на специальных счетах до завершения войны против Украины. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко;

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предложил изъятые у россии активы за рубежом направить на восстановление Украины, на территорию которой вторглась рф.



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