Провайдеры подключают бомбоубежища к интернету — Finance.ua

Провайдеры подключают бомбоубежища к интернету

Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг «Датагруп» запустил программу обеспечения высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, шесть из них в Киеве. Наши техники работают 24/7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами», — заявили в компании.

«Датагруп» также принадлежит интернет-провайдеру «Воля».

Компания считает, что существует проблема отсутствия связи с внешним миром, когда украинцы находятся в подвалах или бомбоубежищах.

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