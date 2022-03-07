Провайдеры подключают бомбоубежища к интернету — Finance.ua
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Провайдеры подключают бомбоубежища к интернету

Сегодня 13:23Технологии&Авто
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Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг «Датагруп» запустил программу обеспечения высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, шесть из них в Киеве. Наши техники работают 24/7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами», — заявили в компании.
«Датагруп» также принадлежит интернет-провайдеру «Воля».
Компания считает, что существует проблема отсутствия связи с внешним миром, когда украинцы находятся в подвалах или бомбоубежищах.
По материалам: Економічна Правда
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